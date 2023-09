7 jours après une mise bas, une chatte endeuillée surprend tout le monde en donnant naissance à un nouveau chaton

Lors d'une mise bas classique, la chatte expulse ses chatons à quelques minutes d'intervalle, voire plusieurs heures. Mais pour Sylvia, cela a pris 7 jours ! Un événement qui a surpris tout le monde, et qui a mis du baume au coeur de cette chatte endeuillée.

Jasmine Roger et Lauren James-Thompson ont fondé l’association Cat-Ching en 2018. Son objectif est de réduire la surpopulation de chats errants dans les rues de Sheffield, en Angleterre. Actuellement, elle compte 143 chats sous sa garde, dont Sylvia et Magnus : 2 félins à l’histoire hors du commun.

Sylvia, une chatte endeuillée

Leeann Williamson, une autre membre de cette association, est la première à avoir fait la rencontre de Sylvia, une chatte d’un an et demi. Lorsqu’elle l’a accueillie chez elle, Sylvia se trouvait en compagnie de Fergus et Angus, ses 2 chatons prématurés en grande détresse.

Cat-CHING Sheffield / Facebook

Malheureusement, les jeunes félins n’arrivaient pas à se nourrir correctement, et malgré tous les efforts de Sylvia et de Leeann, ils n’ont pas survécu. Angus et Fergus ne sont restés que quelques jours aux côtés de leur maman, avant de rejoindre le paradis des chats…

Un phénomène inattendu

Or, 2 jours plus tard, un événement surprenant s’est produit : une semaine après la naissance de Fergus et Angus, Leeann a découvert que Sylvia avait mis bas une nouvelle fois pendant la nuit. Pourtant expérimentée dans l’accueil de chats, la Britannique n’avait jamais été confrontée à un tel phénomène. Son nom ? La superfécondation.

Cat-CHING Sheffield / Facebook

« La superfécondation se produit lorsque plusieurs mâles s'accouplent avec une femelle pendant la période optimale de conception, explique Leeann à The Star. Il s'agit en fait d'un phénomène relativement courant, mais bien qu'ayant des pères différents, les chatons devraient normalement tous naître à peu près en même temps - à quelques minutes d'intervalle dans certains cas. Ce n'est pas le cas des bébés de Sylvia ! »

Magnus, un « bébé arc-en-ciel »

Néanmoins, à l’inverse d’Angus et Fergus, ce nouveau « bébé arc-en-ciel » baptisé Magnus se portait à merveille. Il était beaucoup plus grand et costaud, et se montrait en pleine forme. Sylvia lui a donné tout l’amour du monde.

A lire aussi : Cette chatte fait fondre les cœurs avec son "sourire" communicatif et ravageur (vidéo)

Cat-CHING Sheffield / Facebook

« C’est une mère formidable, elle parvient à nourrir et à soigner Magnus toute seule, a déclaré Leeann. Le chaton prend du poids et grandit bien. »