La réaction comique d'une chatte d'intérieur ayant décidé de s'aventurer dehors avant de réaliser que c'était une mauvaise idée (vidéo)

Il peut arriver qu’un chat d’intérieur se laisse guider par la curiosité et décide d’un jour d’aller voir de plus près ce qui se passe de l’autre côté de la fenêtre. Dans la plupart des cas, il s’empresse de regagner la maison, le seul endroit où il se sent véritablement en sécurité. C’est précisément ce qu’a fait une chatte dont la réaction a fait rire de nombreux internautes sur TikTok. Elle a vite réalisé qu’elle n’était pas vraiment faite pour voir ce qui se passait à l’extérieur du domicile.

La vidéo en question a été mise en ligne le 26 octobre 2024 sur le compte Mary Lou (« @marylouisiana »). Elle totalise 2 millions de vues sur le réseau social et est relayée par Newsweek. La voici :

Chatte d’intérieur par excellence, la féline au pelage gris tigré avait pris son courage à 2 pattes pour partir en exploration autour de la maison, mais sa petite virée n’a pas duré bien longtemps.

« Je ne suis pas faite pour la rue »

Réalisant que ce n’était pas la plus brillante des idées qu’elle ait eues, elle a rebroussé chemin en courant et s’est tenue derrière la porte, les yeux écarquillés et suppliant par ses miaulements sa maîtresse de lui ouvrir.



@marylouisiana / TikTok

Dès que cette dernière s’est exécutée, la chatte s’est engouffrée à l’intérieur. Elle en avait assez vu et elle ne quittera plus jamais le confort et la sécurité du salon.

Les commentaires pleins d’humour d’internautes amusés et attendris par l’attitude de la minette ont afflué. « Maman, je ne suis pas faite pour la rue. Laisse-moi entrer s’il te plaît », a ainsi écrit Coop&Tally. « J’ai commis une terrible erreur », a réagi, pour sa part, Xael. Quant à janisbanks135, elle a relevé le « regard de désespoir » affiché par la chatte tabby.