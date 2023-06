La propriétaire désespérée d'un chat coincé sur le toit s'en remet à des professionnels de l'entretien immobilier

Après avoir contacté les pompiers sans résultat, une jeune femme a placé tous ses espoirs entre les mains d’une entreprise d’entretien pour le sauvetage de son chat. Ce dernier s’était hissé au sommet du toit de la maison et ne parvenait plus à en redescendre.

Un chat a été secouru par 2 professionnels après avoir passé plusieurs heures coincé sur le toit du domicile de sa maîtresse, rapportait Shropshire Star le mardi 13 juin.

Nicole Averley, qui habite Telford dans le comté du Shropshire (Angleterre), lançait un appel à l’aide urgent sur Facebook mardi matin. Elle y expliquait que son chat à la robe rousse et répondant au nom de Stitch était en mauvaise posture et qu’il fallait le secourir au plus vite.

Le félin s’était aperçu que la fenêtre de la salle de bain était ouverte et en avait profité pour se faufiler à l’extérieur. Il avait escaladé le toit de la maison, qui est bâtie sur 3 niveaux, avant de se rendre compte qu’il n’était plus en mesure d’en redescendre.



Nicole Averley / Facebook

Depuis au moins 3 heures, le matou était bloqué à une dizaine de mètres de hauteur. Sa propriétaire avait demandé l’aide des pompiers, mais ces derniers lui ont répondu qu’ils n’intervenaient pas sur les sauvetages d’animaux sans avoir été sollicités par la RSPCA.

Suite à la publication de son SOS, des gens lui ont recommandé de s’adresser à Chris Barber, de l’entreprise d’entretien immobilier Finesse Finishes.

Lui et son collègue Ben Watkins sont basés à Market Drayton, à une trentaine de kilomètres de là, mais par chance, ils travaillaient justement à Telford à ce moment-là. En 10 minutes, le duo était devant la maison de Nicole Averley avec tout son équipement.

Chris Barber et Ben Watkins ont déployé leur nacelle élévatrice et sont arrivés au niveau de Stitch, mais le chat avait trop peur pour se laisser approcher. Ils lui ont alors proposé une boîte de thon ; l’animal n’a pas pu résister à l’odeur alléchante de la friandise et ils ont finalement réussi à le rattraper.

« Sans eux, Stitch serait encore là-haut »

Il ne leur restait plus qu’à le faire redescendre et le remettre à sa propriétaire, soulagée. « Sans Chris Burton et son collègue Ben, Stitch pourrait bien être encore là-haut maintenant, par 27 degrés », a déclaré une Nicole Averley reconnaissante d’avoir de nouveau son meilleur ami dans les bras.

A lire aussi : Tous les jours, ce chat en manque d’amour réclame des câlins aux bénévoles de son refuge (vidéo)

« Tout le plaisir était pour nous, a répondu le héros du jour en commentaire sous son post Facebook. Merci pour votre merveilleuse hospitalité ».

Chris Burton n’en est d’ailleurs pas à son premier sauvetage animalier. Récemment, il avait porté secours à des oiseaux pris au piège.