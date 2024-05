Son inquiétude laisse place à l'émerveillement lorsqu'elle découvre pourquoi son chat d'intérieur tenait désormais à sortir quotidiennement (vidéo)

La propriétaire d’un chat appelé Ozzy se demandait pourquoi ce dernier cherchait soudainement à s’aventurer dehors alors qu’il avait l’habitude de rester à la maison. Un jour, elle a pu assister à l’une de ses sorties et en a profité pour filmer la scène. Elle en a enfin compris la raison et cela a été pour elle une merveilleuse surprise.

Ozzy est un adorable chat Siamois à la robe crème / lynx point. Sa maîtresse se prénomme Alena et est à l’origine du compte TikTok « @mamaandherbabes », où certaines des vidéos qu’elle poste ont son ami félin pour protagoniste.



Le quadrupède avait l’habitude de passer le plus clair de son temps en intérieur. Toutefois, ces derniers temps, il avait tendance à chercher à sortir, et ce, plusieurs fois par jour. Alena était intriguée par cette attitude et commençait même à ressentir une certaine inquiétude. Comme Ozzy n’était pas familiarisé à la vie des rues, elle craignait pour sa sécurité.

Jusqu’au jour où Alena a enfin pu découvrir la raison qui poussait son chat à sortir, et elle a eu la bonne idée de filmer la scène. La vidéo ainsi obtenue, partagée le 2 mai 2024 sur TikTok et relayée par PetHelpful, est devenue virale et a ému de nombreux internautes. La voici :

Alena était soulagée en élucidant cette énigme, d’abord parce qu’elle s’est rendu compte que son chat ne cherchait pas à aller plus loin que le jardin clôturé de sa maison. Ensuite, elle a compris qu’il sortait tous les jours pour retrouver son amie, une chatte tuxedo.

« Il s’est enfin décidé à inviter sa petite-amie »

« J’ai réalisé grâce à son langage corporel qu’il l’attendait », peut-on lire de la part de son humaine sur la vidéo. On y voit les 2 congénères se saluer et s’échanger les manifestations de tendresse, puis la compagne d’Ozzy le suivre de près.

« Je pense que mon chat s’est enfin décidé à inviter sa petite-amie, poursuit Alena. Maintenant, je sais pourquoi il veut tout le temps sortir. »

La propriétaire du Siamois a également précisé qu’il était castré. Cette belle histoire d’amour féline ne produira donc pas de chatons.