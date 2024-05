Un chat prêt à tout pour ne pas aller chez le vétérinaire survit à un trajet de 30 km sous le capot d'une voiture

Les propriétaires d’un chat à la robe tigrée répondant au nom de Kobe se souviendront longtemps de ces 3 jours d’angoisse consécutifs à sa fugue. Une escapade ayant pris une tournure rocambolesque et qui était même extrêmement risquée pour le matou. Heureusement, tout s’est bien terminé et le quadrupède est revenu sain et sauf à la maison, rapportait Global News.

Tout avait commencé lorsque ses maîtres Lena Staple et Daniel Owesu l’avaient emmené à la clinique vétérinaire pour le faire castrer. Le trajet s’était déroulé sans encombre et le trio venait d’arriver au parking de l’établissement situé à Calgary en Alberta (Canada). C’est à ce moment-là que le chat avait réussi à s’échapper de sa caisse de transport, avant de prendre la fuite en courant.



Global News

« Il était terrifié. Il a sauté par-dessus la clôture, puis s’est caché sous une voiture et a disparu. Je lui ai couru après. Nous ne le retrouvions plus », raconte Daniel Owesu.

Les caméras de surveillance avaient ensuite filmé le félin alors qu’il se faufilait sous une autre voiture dans un parking voisin, celui du bureau local de Global News. Le véhicule en question appartient à la journaliste Leslie Wells.

Cette dernière ignorait totalement qu’un chat se trouvait sous le capot de son automobile. Après avoir terminé sa journée de travail, elle avait pris la direction de son domicile. Kobe a ainsi été involontairement transporté sur 30 kilomètres via l’autoroute Stoney Trail, avec des pointes de 100 à 105 km/h d’après la conductrice, jusqu’à Auburn Bay.

« J’étais si heureuse de le retrouver »

Arrivée à la maison, Leslie Wells ne s’était toujours pas rendu compte qu’il y avait un passager clandestin dans sa voiture. Le chat s’est ensuite caché dans son garage pendant 3 jours. Quand la famille s’est enfin aperçue de sa présence, elle a réussi à le rattraper pour l’emmener chez le vétérinaire.

Global News

La journaliste a constaté que les coordonnées des propriétaires du chat était inscrites sur son collier. Elle les a aussitôt contactés, et le couple est venu le récupérer.

« Je pleurais, confie Lena Staple. J’étais si heureuse de le retrouver ».