La propriétaire d'un Maine Coon est réveillée en pleine nuit par un bruit étrange provenant de la cuisine (vidéo)

i woke up thinking one of the kids was having the ultimate piss. wondering why it wasn't stopping I got out of bed, only to realise The Professor wanted to take a bath in the sink at 1:38am SMH ??????????? I've edited the post! people beefing over the time ???????? @WooGlobe Verified (Original) *For licensing / permission to use: Contact - licensing(at)WooGlobe(dot)com #manypets #spoiltcat #fyp #furyoupage #foryoupage #furbaby #mainecooncat #mainecoonsoftiktok #mainecoonking #tails #cats #spoiltcatsoftiktok #cleavercat

A lire aussi : Une couple se rend au refuge pour adopter un animal et tombe sur un chat qui ressemble trait pour trait à celui qu’il a perdu 2 ans auparavant