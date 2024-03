La propriétaire d'un chat disparu 2 ans plus tôt est contactée par un refuge local et découvre que son félin menait une double vie

Ayant fugué peu après le déménagement de sa famille, un chat est resté introuvable pendant 2 ans. Sa propriétaire pensait ne plus jamais le revoir, mais elle a été surprise d’apprendre de la part d’un refuge qu’il venait d’être retrouvé à des dizaines de kilomètres de là et qu’il était accompagné d’un ami.

En 2021, Alexandra Rose et sa famille, qui comptait un chat noir appelé Jack, avaient déménagé pour s’installer à Tetbury dans l’ouest de l’Angleterre. Quelques jours après ce déménagement, et malgré les précautions prises par sa maîtresse pour l’en empêcher, le félin était sorti de la maison pour ne plus réapparaître.

« Nous avions cherché partout, partagé des messages sur les réseaux sociaux, distribué des affiches, raconte Alexandra Rose à la BBC. Les gens à Tetbury étaient merveilleux. Tout le monde cherchait le petit chat noir, mais sans résultat. »



Alexandra Rose / BBC

Pour elle, Jack « avait probablement été tué ou renversé ». 2 années se sont ainsi écoulées depuis ce triste matin, puis le dimanche 25 février 2024, Alexandra Rose a reçu un appel inattendu de la part de l’association Burford Blue Cross, dont le refuge est situé à 45 kilomètres de Tetbury.

La structure d’accueil venait d’admettre Jack et un autre chat. Tous 2 avaient été recueillis par une personne récemment décédée. Un proche du défunt les avait ensuite récupérés et amenés au refuge, où la puce de Jack a été détectée. C’est ce qui a permis au personnel de contacter Alexandra Rose.

L’autre chat, possédant une robe noir et blanc et appelé Ted, était devenu le meilleur ami de Jack.



Alexandra Rose / BBC

Retour au bercail pour Jack qui ne sera pas séparé de Ted

Alexandra Rose était sous le choc en apprenant la nouvelle. Elle qui rêvait de ce moment et s’imaginait en train de danser de joie s’il venait à arriver, a mis du temps à réaliser la chose.

Alexandra Rose / BBC

Les retrouvailles ont été joyeuses. La famille a adopté Ted, comprenant que lui et Jack étaient inséparables.

Jack est traité pour un rhume. « Il aime s’asseoir sur les genoux de mon mari et ronronner », dit sa maîtresse. Ted, lui, apprend à faire confiance à ses nouveaux propriétaires, qui lui laisseront tout le temps qu’il lui faudra.