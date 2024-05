La particularité physique de ces chats freine leur adoption

Au sein d’un refuge anglais, bénévole et personnel se battent pour trouver une maison à leurs chats noirs. Ces félins, pour qui les stéréotypes sont fortement ancrés, n’attirent pas les adoptants, à tel point qu’ils restent souvent les plus longtemps au refuge. Leurs bienfaiteurs ont beaucoup de mal à comprendre le désintérêt pour ces boules de poils pourtant adorables.

Entités des ténèbres, démons,ou encore porte-malheur, les chats noirs souffrent de superstitions qui persistent à travers le temps. Ces boules de poils sont pourtant comme tous leurs congénères et méritent autant qu’eux de mener une belle vie. C’est ce que l’association Worthing Cat Welfare Trust, basée à Worthing (Royaume-Uni), tente de faire comprendre à ses visiteurs.

9 chats noirs sont actuellement résidents au sein de ses locaux. Malgré les nombreuses qualités de ceux-ci et leur belle personnalité, personne n’a daigné leur prêter attention, précisait The Argus. Pour l’organisme, les choses sont très claires : les adoptants sont superstitieux.

Worthing Cat Welfare Trust / Facebook

Des clichés encore trop ancrés

Depuis la nuit des temps, les chats noirs sont associés à la sorcellerie ou encore aux enfers. Pourtant, dans certaines cultures, ils porteraient bonheur. En somme, c’est une question de croyances et celles-ci ont tendance à déterminer l’avenir de ces félins : « Comme c'est si souvent le cas, nous avons 9 beaux chats noirs qui n'attirent pas l'intérêt des adoptants » écrivait le refuge sur les réseaux sociaux.

Qu’il s’agisse de chatons comme Josh et Phoebe, de chats adultes tels que Fraggle ou encore de seniors, aucun d’entre eux n’a trouvé sa perle rare pour l’instant. Ils sont tous bien différents les uns des autres et pourraient correspondre à divers profils d’adoptants, mais ces derniers préfèrent se tourner vers leurs congénères, au plus grand désarroi des sauveteurs.

« Nous espérons que les gens se présenteront et offriront des foyers aimants à nos fabuleuses beautés noires »

Le personnel a bien conscience que ses protégés sont victimes des vieilles légendes. Toutefois, il a du mal à comprendre que les gens soient incapables de prendre du recul par rapport à ces croyances infondées : « Nous ne comprendrons jamais la réticence à opter pour les chats noirs. Nous pensons que leurs manteaux brillants et leurs yeux brillants sont difficiles à égaler » affirmait-il.

Il espère que ses boules de poils trouveront rapidement un foyer aimant, car elles le méritent au même titre que les autres chats du refuge. De nombreux internautes déjà propriétaires de chats noirs ont apporté leur soutien aux 9 félins délaissés : « J'adore les chats noirs, ce sont les plus adorables » déclarait une utilisatrice de Facebook.