La double vie d’un chat qui ne se contente pas juste de se balader quand il sort de sa maison

Sur les réseaux sociaux, une internaute se faisant appeler Kassidy a dévoilé la vie secrète du chat de son voisin au grand jour. La boule de poils, baptisée Pinky par la femme, vient constamment lui rendre visite dans sa maison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle s’y sent comme chez elle !

Kassidy dispose d’une chatière donnant sur l’extérieur. C’est par celle-ci que Pinky est parvenu à s’introduire dans son domicile pour la première fois. Il a reçu un très bon accueil, ce qui l’a certainement convaincu de revenir saluer sa nouvelle amie humaine.

@kassidydstedman / TikTok

« Il dort avec moi à chaque fois que je fais une sieste »

En réalité, Pinky n’a plus jamais cessé de se rendre chez Kassidy. Il y passe même des journées entières : « Mon voisin n'a littéralement aucune idée que son chat d'intérieur et d'extérieur vit dans mon appartement environ 95 % du temps » déclarait-elle dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Newsweek.

Pinky est très à l’aise chez elle, s’endormant sur son lit régulièrement après s’être plongé dans sous sa couette moelleuse. Il va et vient dans le logement comme si celui-ci lui appartenait depuis 10 mois désormais. Kassidy lui a même appris quelques tours et le félin lui obéit volontiers contre une petite friandise.

« Il ne sait pas que je lui ai appris 3 trucs différents »

Contre ses détracteurs qui l’accusent d’avoir volé Pinky à son maître, Kassidy explique qu’elle a tenté de mettre en place diverses solutions pour l’empêcher d’entrer. Elle a notamment vissé la chatière pour la rendre inutilisable, mais l’animal est parvenu à casser la serrure. Elle l’a aussi condamnée avec du scotch, a placé des boîtes pour la bloquer, mais Pinky trouvait toujours le moyen d’entrer.

Puisque le chat était déterminé à venir la voir, elle a souhaité en parler avec son propriétaire afin d’éviter tout quiproquo : « J'ai essayé d'entrer en contact avec lui, mais en vain » témoignait-elle. Pinky continue donc paisiblement de mener une double vie dans le dos de son maître : « Je suppose qu'il pense qu'il est dehors en train de chasser des rats ou de grimper aux arbres », plaisantait Kassidy.

A lire aussi : Une chatte déprimée par l'absence de son frère hospitalisé a une réaction bouleversante à son retour (vidéo)