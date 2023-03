La Centrale du Chat de Franck Boulier : une plateforme unique pour tout savoir sur le chat et connaître les bonnes adresses

Quand on aime autant les chats et qu’on a littéralement baigné dans leur fascinant monde depuis sa naissance, on ne peut qu’avoir envie de partager cette passion avec le plus grand nombre. C’est ce qu’a fait Franck Boulier en lançant la Centrale du Chat en début d’année.

Fort d’une longue expérience avec les félins et amoureux de ces animaux depuis son enfance, un Grenoblois a décidé de partager ses connaissances et son enthousiasme avec les propriétaires et ceux qui projettent de le devenir en fondant une plateforme unique en son genre : la Centrale du Chat.

Le principe est simple : proposer à ceux qui ont un chat ou souhaitent en avoir un interlocuteur unique qui leur offre conseils, informations et contacts avec les professionnels du secteur. La Centrale du Chat s’appuie sur une équipe de conseillers bénévoles qui se mettent à la disposition de tout un chacun pour lui assurer un accompagnement global.

La plateforme a été créée à la fois pour informer sur le chat et pour soutenir les associations de protection animale. D’ailleurs, la Centrale du Chat leur reverse l’intégralité de son chiffre d’affaires généré notamment par la publicité et les partenariats avec les marques. Elle est le premier organisme bénévole français à le faire.

Bien que jeune, cette initiative lancée en janvier 2023 par Franck Boulier rassemble déjà de nombreux soutiens, dont celui de l’expert animalier Yoann Latouche.

Franck Boulier : la passion du chat dans le sang

Franck Boulier y met toute son énergie et son amour pour les chats, qui est né quasiment dès sa venue au monde il y a 35 ans. Fils d’un couple d’éleveurs sélectionneurs professionnels (affixe : Chatterie du Phare de Cordouan), il a grandi aux côtés de Persans, Exotic Shorthair et Longhair. Il a pris part à bon nombre d’expositions félines en compagnie de ses parents et a même été assesseur pour le Cat Club Lyon à l’âge de 16 ans.

Il a ensuite officié chez plusieurs grands acteurs de l’univers de l’animal de compagnie, comme Animal Food Diffusion (AFD) et Trixie. Une riche expérience qui lui a permis de développer une compréhension poussée des spécificités et des besoins des animaux. Son cheminement lui a également donné la possibilité de rencontrer et d’échanger avec les professionnels du secteur : vétérinaires, éleveurs, éducateurs, toiletteurs…

De retour chez lui à Grenoble, Franck Boulier s’est consacré à la concrétisation de son beau projet qu’est la Centrale du Chat, aux côtés de ses fidèles amis Racaille et Narvalo. Le premier est un Maine Coon, race qu’il affectionne tout particulièrement, et son congénère est un chat de gouttière qu’il a recueilli et adopté.

Conseil, orientation et bons plans autour du chat

De la santé à l’alimentation, en passant par le comportement et le caractère du chat, la plateforme offre aujourd’hui des conseils précis et complets sur tous les aspects de la vie de l’animal. Ce service s’adresse à toute personne détenant déjà un ou plusieurs chats, ou ayant l’intention d’en adopter ou d’en acheter un. Le blog et les conseillers de la Centrale du Chat sont là pour les orienter vers des éleveurs, des associations et des professionnels reconnus.

La Centrale du Chat, c’est également une liste élargie de bons plans : lieux insolites comme la librairie cat-friendly « Mon Chat Pitre », solutions de garde, salons de toilettage, tests d’accessoires…

Rendez-vous sur lacentraleduchat.fr pour en savoir plus sur la plateforme, ce qu’elle propose, les moyens de la soutenir et le parcours de Franck Boulier.