La belle histoire de Dewey, un chaton errant malade qui est devenu la mascotte bien-aimée d’une bibliothèque publique

Rien ne prédestinait Dewey à s’établir dans une bibliothèque de l’Alabama (États-Unis). Après avoir été découvert dans un buisson devant l’établissement, ce chaton à l’époque errant et mal en point a toutefois trouvé un foyer dans ce lieu atypique et il en est même devenu la mascotte !

Les visiteurs de la bibliothèque publique du comté d’Anniston-Calhoun (Alabama, États-Unis) ne s’étonnent même plus de croiser au détour d’une allée un adorable chat blanc et roux. Baptisé Dewey en hommage au célèbre système de classification décimale, le chat résident de la bibliothèque vit aujourd’hui sa meilleure vie, niché entre les piles de livres ou câliné par les lecteurs. Pourtant, son histoire avait mal commencé, comme le rapporte WBRC.

Des débuts difficiles dans la vie

Le 1er novembre 2023, un visiteur de la bibliothèque est venu signaler au personnel qu’il avait trouvé un chaton en piteux état dans un buisson à l’extérieur de l’établissement. « C’était un chaton débraillé, infesté de puces, avec des yeux infectés et mal nourri », se souvient Teresa Kiser, la directrice de la bibliothèque.

© Public Library of Anniston-Calhoun County / Facebook

Une visite chez le vétérinaire a révélé d’autres problèmes de santé chez le petit minou comme des vers pulmonaires et le FIV (le virus de l'immunodéficience féline). Attendri, le personnel de la bibliothèque a très vite décidé d’adopter définitivement le chat qu’il a naturellement nommé Dewey.

© Public Library of Anniston-Calhoun County / Facebook

Comme les factures vétérinaires commençaient à s’accumuler à cause de la mauvaise santé persistante du chaton, Teresa Kiser a partagé sur Facebook son inquiétude à propos du financement des soins de Dewey. L’histoire du chaton a alors touché de nombreux cœurs et des dons ont rapidement afflué après cette publication. La santé et l’avenir de Dewey étaient donc assurés !

© Public Library of Anniston-Calhoun County / Facebook

Des fans au 4 coins du pays

Aujourd’hui, Dewey se porte bien et il assure une mission très importante : être l’ambassadeur de la bibliothèque d’Anniston. Grâce à la magie des réseaux sociaux, la notoriété du minou s’étend même au-delà du comté de Calhoun. « Nous avons eu des gens qui ont fait des dons de Virginie, de l’État de Washington, du Texas, du Tennessee. Nous avons eu une femme et son fils en voiture un week-end juste pour rendre visite à Dewey depuis la Floride. Nous avons eu un visiteur venu de New York ! », a assuré Teresa Kiser.

© Public Library of Anniston-Calhoun County / Facebook

Pour ne pas décevoir ses nombreux admirateurs, Dewey publie désormais chaque soir un message sur Facebook « pour informer les gens de ce qu’il a fait de la journée ». Un véritable influenceur !

Sur place, le chat blanc et roux apporte aussi beaucoup de bonheur et de paix au personnel de la bibliothèque ainsi qu’aux lecteurs. « Il a des visiteurs qui s’arrêtent ici presque tous les jours pour le voir », a déclaré Teresa Kiser.

© Public Library of Anniston-Calhoun County / Facebook

Fort de ce succès auprès du public, Dewey et le personnel de la bibliothèque ont même récemment remporté le prix humanitaire de l’Alabama Library Association !

Cette récompense a finalement peu d’importance aux yeux du petit chat qui n’aspire, quant à lui, qu’à une vie de siestes sans fin, de jeux et de câlins, bien à l’abri dans un foyer hors du commun : la bibliothèque publique d’une petite ville d’Alabama…

© Public Library of Anniston-Calhoun County / Facebook