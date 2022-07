L'incroyable transformation en 2 semaines d'une chatte malade et blessée qui ne pouvait même pas tenir sur ses pattes

Hanah Hueston est agente au sein du service de contrôle des animaux du comté de Vermilion, à Danville dans l’Etat de l’Illinois. Récemment, elle a été appelée à intervenir sur une chatte blessée et malade, rapportait OneGreenPlanet.

Arrivée sur les lieux, elle a pu prendre la mesure du travail qui l’attendait pour espérer sauver le félin en question. La chatte à la robe blanc et noir était si faible qu’elle ne pouvait ni marcher, ni même tenir sur ses pattes. Hanah Hueston l’a placée dans une caisse de transport et emmenée au refuge.



Là, elle l’a mise sous perfusion et lui a aménagé un box chaud et confortable. Elle lui a donné une gamelle pleine de nourriture, ainsi que plusieurs peluches pour l’aider à passer sa première nuit dans cet endroit qui lui était inconnu. La vidéo ci-dessous montre son arrivée et les premiers soins apportés :

La chatte avait également besoin d’être traitée contre les puces et d’un remède atténuant les démangeaisons causées par ces dernières. Elle mangeait bien et se sentait visiblement de mieux en mieux. Elle semblait comprendre qu’elle était enfin en sécurité et que Hanah Hueston était là pour l’aider.

Quelques jours plus tard, une nouvelle vidéo rendait compte des légers, mais réguliers progrès réalisés par la chatte. Son appétit allait en grandissant.

Un changement spectaculaire

Au bout de 2 semaines, la transformation était à peine croyable. L’animal a retrouvé des forces et pouvait désormais se déplacer sans aucun problème. La chatte s’est même mise à explorer le refuge, dont elle est devenue la mascotte en quelque sorte. Elle s’aventure souvent dans les bureaux pour recevoir des caresses de la part du personnel.

Que de chemin parcouru par cette chatte pour retrouver ainsi toute son énergie et sa vitalité, alors qu’elle paraissait condamnée quand Hanah Hueston l’avait découverte.