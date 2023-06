L'incroyable épopée de Mookie, le chat rescapé d'un moteur de voiture puis d'un poteau électrique

Mookie le chat a été sauvé à 2 reprises par son humain. Une première fois lorsqu’il s’était retrouvé coincé dans le moteur d’une voiture, puis une 2 e plus récemment. Le félin avait décidé de s’aventurer un peu trop haut sur un poteau électrique.

Un chat a été secouru par son propriétaire et le cousin de ce dernier après avoir passé des heures au sommet d’un poteau électrique, rapportait KOB 4.

Le quadrupède en question répond au nom de Mookie. Il possède une belle robe colorpoint et de magnifique yeux bleus. Gerry Armijo, qui habite Los Lunas au Nouveau-Mexique (Etats-Unis), l’avait appelé ainsi en référence à Mookie Betts, joueur de baseball des Dodgers de Los Angeles dont il est un grand fan.



KOB 4

Diana, la femme de Gerry Armijo, est récemment décédée. Elle était très attachée à Mookie. Pourtant, quand il l’avait amené à la maison et adopté, l’idée n’enthousiasmait pas véritablement sa regrettée épouse.

A l’époque, Mookie n’était encore qu’un tout jeune chaton extrêmement fragile. Seul rescapé de sa portée, il avait été découvert par Gerry Armijo, qui exerce le métier de mécanicien, sous le capot d’un véhicule sur lequel il effectuait des réparations. Il l’avait recueilli et soigné, alors que ses chances de survie semblaient minces.



KOB 4

Le mardi 30 mai dernier, Gerry Armijo cherchait désespérément son chat dont il venait de constater la disparition, avant de se rendre compte le soir qu’il était coincé en haut d’un poteau électrique devant chez lui.



KOB 4

Ne pouvant atteindre son emplacement, il a appelé la compagnie électrique locale. Il ne voulait toutefois pas attendre l’arrivée des techniciens et a pris la décision d’intervenir lui-même. Son fils a cherché à l’en dissuader en raison du risque mortel d’électrocution.

Une nacelle et un parent électricien à la rescousse

Gerry Armijo a pu se procurer une nacelle élévatrice, dont la location lui a coûté 500 dollars, et a demandé l’aide de son cousin électricien Ernest Gonzales. Le mercredi matin, les 2 hommes se sont mis au travail.

Ils ont finalement réussi à récupérer le félin et à le ramener sain et sauf à la maison. Au total, Mookie aura passé 15 heures sur ce poteau.

Il se remet tranquillement de sa mésaventure et ne ressortira pas de sitôt.

KOB 4

Entretemps, l’équipe de la compagnie électrique est arrivée et n’a pu que constater qu’on l’avait devancée. Elle a tout de même tenu à rappeler qu’une telle manœuvre était extrêmement dangereuse et qu’il valait mieux laisser faire les professionnels, dotés de l’équipement et du savoir-faire nécessaires.