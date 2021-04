L'histoire de ce jeune chat errant et sans oreilles a ému des dizaines de milliers d'internautes

Certains animaux cachent un passé difficile. Cela a été le cas pour Potato, un chat retrouvé en 2018 en train de vagabonder dans les rues, en Chine. Récupéré dans un mauvais état et atteint d’une tumeur rare, le félin a dû subir une opération au niveau des oreilles.

Lorsqu’il a été sauvé, Potato, âgé d’environ 6 ans, était très malade. Le vétérinaire lui a diagnostiqué un adénome cérumineux du conduit auditif externe. Cette tumeur, très rare, peut engendrer des modifications de l’audition et des douleurs chez le patient. Pour aider Potato, le soigneur a pris la décision de l’opérer, rapporte Animal Channel. Pour éviter toute récidive pouvant lui mener la vie dure, ses oreilles ont soigneusement été retirées de son crâne.

© no_ear_meow_potato / Instagram

Le chat sans oreilles a été recueilli par une famille aimante

Peu après son opération, Potato a été adopté. Sa nouvelle famille l’a soutenu tout au long de sa convalescence. Il est même devenu le meilleur ami de Horlick, le deuxième félin du foyer. Les 2 camarades ont pris l’habitude de se blottir l’un contre l’autre et de s’endormir ensemble. Ils sont aujourd’hui inséparables et partagent un lien unique. Et comme personne ne sait exactement à quel moment est né Potato, ses parents adoptifs ont décidé de fêter son anniversaire chaque année, le 25 avril, jour où il a été officiellement recueilli.

© no_ear_meow_potato / Instagram

Les internautes peuvent suivre les aventures de Potato sur Instagram

Ses propriétaires ont créé un compte Instagram, sur lequel ils publient régulièrement des clichés de leur adorable compagnon sans oreilles. Le félin aux prunelles vertes est suivi par plus de 15 000 abonnés. Ces derniers ne se lassent pas des instants de douceur et d’affection que les frères partagent au quotidien, des instants que le rescapé n’aurait peut-être jamais connus s’il n’avait pas été sauvé par des Bons Samaritains.