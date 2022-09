L'hilarante vidéo d'un chat Bengal ayant décidé de "faire le ménage" dans la salle de bain de son propriétaire

Les chats ont bon nombre de manies qu’on a du mal à expliquer et comprendre. L’une d’elles consiste à pousser les objets qu’ils trouvent sur une table. Le félin dont il s’agit dans la vidéo virale relayée par Newsweek a choisi d’exprimer cet « art » dans les toilettes de son propriétaire.

On peut le voir à l’œuvre dans une vidéo postée sur TikTok le 4 septembre et devenue virale depuis, avec 3 millions de vues au compteur.

Partagée par @laterius5, elle montre l’animal, de race Bengal, faire le ménage à sa manière dans la salle d’eau. Tranquillement installé dans la niche au-dessus de la cuvette des WC, il s’emploie à débarrasser cet espace de rangement de tout ce qui l’encombre à ses yeux.

En fait, le félin n’y laisse absolument rien. Rien n’échappe à ses coups de patte. Flacons, diffuseur de parfum automatique et même rouleau de papier toilette font les frais des envies de grand nettoyage du quadrupède.

« Maintenant, c'est parfait »

Tous tombent vers la cuvette, dont le couvercle a, heureusement, été refermée par le propriétaire, qui ne veut évidemment pas avoir à les repêcher comme il a dû le faire par le passé.

« Fabuleux. Avant, c’était trop encombré. Maintenant, c'est parfait », a commenté utilisatrice Sharon Zanghi. « Je t'ai dit maintes et maintes fois de ne pas mettre de trucs sur mon rebord », a plaisanté pour sa part Brent, en endossant le rôle du cat. Et pour Lissa Herndon Suda, « les chats sont de sacrés décorateurs. Toujours fidèles au look minimaliste ».

@laterius5 / TikTok