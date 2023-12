L’expression faciale hilarante de ce chat lorsqu’il entend sa propriétaire l’appeler à travers l’interphone (vidéo)

Une dame a retrouvé le chat d’une voisine et l’a ramené chez lui. L’interphone, muni d’une caméra, a filmé l'animal devant la porte, dans les bras de sa bienfaitrice. En entendant la voix de sa maîtresse, son visage s’est transformé, comme s’il était particulièrement surpris de la revoir.

Gerry est de retour chez lui, à la grande surprise de sa maîtresse ! D’ailleurs, lui-même semblait étonné d’avoir retrouvé son domicile, au vu de son expression faciale lorsque sa propriétaire l’a appelé…

Nous ne savons pas depuis combien de temps la propriétaire du félin le recherchait, comme l’a mentionné Cole & Marmalade. Toutefois, elle était ravie de le revoir. Comme de nombreux maîtres, elle s’était probablement inquiétée de ne pas le voir rentrer après une longue absence.

@ring / Instagram

Un drôle de minois

Heureusement, une femme l’a ramené jusqu’à sa maison en le maintenant dans ses bras. Lorsqu’elle a sonné chez sa maîtresse, et que cette dernière a vu son visage sur la caméra, elle n’a pas pu contenir son émotion. Gerry non plus n’a pas été indifférent à ces retrouvailles.

Sur les images, partagées massivement à travers les plateformes sociales, sa tête apparaît en gros plan en face de la porte d’entrée. Il est tenu par sa sauveteuse. Comme il fait nuit, ses pupilles sont assez dilatées. Mais lorsqu’il entend son humaine l’appeler par son prénom, il écarquille davantage les yeux et met ses oreilles en arrière. Il semble étonné, voire choqué :

La toile hilare

Sa réaction est devenue virale sur internet. Les internautes ont été des milliers à visionner la vidéo. Ils ont également interagi dans la section des commentaires en imaginant pourquoi Gerry avait réagi ainsi : « Gerry n'avait pas prévu de rentrer chez lui » plaisantait un internaute, « Il sait qu’il va avoir des ennuis » badinait un autre.

Certains ont simplement supposé qu’il ne s’attendait pas à entendre une voix sortir du petit boîtier électronique.

@ring / Instagram