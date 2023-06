L'émouvante réaction d'un chaton Siamois adopté qui retrouve son frère (vidéo)

Ouvrir les portes de son foyer à un chaton est une magnifique expérience. En adopter un 2e la rend encore plus belle. Que dire alors lorsque le nouvel arrivant est le frère du premier et qu’ils s’entendent à merveille ? C’est précisément ce qu’ont fait les propriétaires de Teddy et Titan, et le duo les comble de bonheur depuis.