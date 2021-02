L'émotion étonnante d'un chaton devant la scène la plus triste du "Roi Lion" (vidéo)

La scène de la mort de Mufasa et la tristesse de Simba ont capté l’attention d’un chaton, dont la réaction a été frappante. Son propriétaire a filmé cet instant plein d’émotion.

Des générations d’enfants et d’adolescents ont été émues en découvrant l’une des plus tristes scènes de films d’animation, celle où on voit Simba aux côtés du corps sans vie de son père Mufasa, dans « Le Roi lion » (1994). Apparemment, les jeunes humains ne sont pas les seuls à être sensibles à la détresse du lionceau.

On se souvient qu’une chienne Pitbull appelée Luna et vivant dans le Tennessee était totalement scotchée en regardant cette séquence.

Plus récemment, c’est une jeune chatte qui a eu une réaction extrêmement touchante face à ladite scène. Elle répond au nom de Mika et son histoire est racontée par son propriétaire, prénommé Nuzair, à The Dodo.

Mika est la plus petite de la fratrie, qui compte 4 chatons. Elle est aussi la plus câline et celle qui s’arrange pour être au centre de toutes les attentions.

Nuzair était assis sur son bureau à regarder « Le Roi lion » sur son ordinateur portable, quand il a été rejoint par Mika. Poussée par la curiosité, la petite chatte à la robe blanche s’est installée devant l’écran, pendant que Mufasa était mortellement trahi par son frère Scar.

Touchée par le sort d’un autre félin

Totalement obnubilée par le spectacle, Mika voyait Simba s’approcher de son père, puis sangloter en comprenant qu’il avait perdu la vie. Ce à quoi le chaton a réagi en posant la patte sur l’écran, cherchant à atteindre le jeune lion endeuillé et terrifié.

Nuzair a toutefois tenu à préciser qu’après ce moment de grande émotion, Mika est vite passée à autre chose et s’est même offert une petite sieste.

Voici la vidéo en question :