L'association PETA épingle l'actrice Megan Fox et son compagnon Machine Gun Kelly pour avoir adopté un chat de race plutôt qu'en refuge

Une semaine après la présentation, par Machine Gun Kelly, du chat de race que lui et sa fiancée Megan Fox ont acheté, l’association PETA a lancé une campagne d’affichage pour dénoncer le choix du couple. Ce dernier aurait mieux fait d’adopter un animal en refuge. C’est, en substance, le message véhiculé par l’organisation.

PETA ne décolère pas après avoir appris que l’actrice Megan Fox et son compagnon le chanteur Machine Gun Kelly avaient acheté un chat Bengal, au lieu d’adopter un félin en refuge, rapportait Billboard le jeudi 10 mars.

L’association américaine de protection animale a placardé des affiches dans tout West Hollywood, en Californie, pour dénoncer l’attitude du couple. Elles comportent la photo d’un chat, l’air triste, derrière les barreaux de ce qui semble être un box de refuge. Une image accompagnée de cette question adressée aux 2 vedettes : « Pourquoi me détestez-vous ? ».

PETA s’est également indignée via les réseaux sociaux, notamment sur Facebook où elle a, une fois de plus, interpellé la comédienne de 35 ans et le musicien de 31 ans. « Quel message êtes-vous en train d’envoyer à vos fans, Machine Gun Kelly et Megan Fox ? », demande l’association. « Exposer un chat de race devant vos millions de followers est irresponsable, alors que tant [d’animaux] meurent dans les rues et les refuges. Faites mieux que cela. »



PETA / Facebook

Adoptez un chat en refuge pour que Whiskey ait un ami

Dans un communiqué, le responsable des relations avec les célébrités à PETA, Matt Kilbourne, a félicité Megan Fox et Machine Gun Kelly pour leurs récentes fiançailles, avant de leur demander pourquoi ils n’ont pas envisagé d’adopter un des dizaines de milliers de chats qui attendent leur chance dans les refuges de Los Angeles. Il les invite à le faire, pour offrir un ami à leur nouvel animal de compagnie, qui répond au nom de Whiskey.

Le 28 février dernier, Machine Gun Kelly présentait ledit Whiskey, de race Bengal, et lui souhaitait la bienvenue dans la famille par le biais d’une publication Instagram. Un post totalisant plus d’un million de mentions « j’aime ».