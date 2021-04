Un chaton chimère retrouvé avec sa soeur attend un foyer d'ici 6 semaines

Bientôt proposée à l’adoption, Apricot a toutes les chances de trouver une famille très rapidement. De nombreux internautes sont tombés amoureux de ce chaton à l’aspect peu courant, mais aussi de son histoire.

Récemment, 2 chatons femelles avaient été découverts par des ouvriers sur un chantier. Les petits félins étaient seuls, sans leur mère.

Prises en charge par l’association Nashville Cat Rescue, dans le Tennessee, les 2 jeunes chattes orphelines, qui ont été appelées Apricot et Pretzel, ont été confiées à 2 de leurs congénères qui venaient de mettre au monde leurs propres chatons. Olive et Pickle les ont immédiatement intégrées à leurs portées et les ont élevées ensemble chez Kiki, leur mère d’accueil.

Quand elles ont été présentées au public par Kiki et l’équipe de Nashville Cat Rescue, Apricot et Pretzel en ont séduit plus d’un. Surtout la première, en raison d’une caractéristique physique très rare.

Apricot est, en effet, ce qu’on appelle un « chaton chimère ». Autrement dit, elle possède un visage bicolore et parfaitement symétrique. La moitié de la face de cette chatte est rousse, tandis que l’autre moitié est tabby.

Apricot et Pretzel adoptables dans un mois et demi

En légende d’une photo d’Apricot postée ce lundi sur Instagram par Kiki, cette dernière explique que les chats chimères « ont 2 ensembles d’ADN, résultat de la fusion des embryons ». Elle ajoute qu’ils peuvent aussi être hétérochromes, autrement dit, avoir des yeux de couleurs différentes. On ne peut pas encore savoir si c’est le cas d’Apricot, dont les couleurs d’iris définitives n’apparaîtront que vers l’âge de 7 semaines.

Pour l’heure, Apricot et sa sœur Pretzel continuent de recevoir soin et attention de la part de leur famille d’accueil et de leurs mamans de substitution. Dans 6 semaines, elles pourront être adoptées, rapporte People. Les potentiels adoptants se bousculent déjà, mais les bénévoles veulent être sûrs de faire le meilleur choix possible pour elles.