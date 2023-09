Malheureuse au refuge, une chatte devient méconnaissable lors de son séjour en foyer d’accueil (vidéo)

Parfois, il suffit d’un peu d’amour et de soins pour qu’un animal se métamorphose. Ce fut le cas pour Allegra, une jeune chatte qui a dévoilé toute sa beauté - intérieure et extérieure - grâce à un séjour en foyer d’accueil.

Il y a quelques semaines, Allegra est arrivée dans un refuge pour animaux situé en Australie. La chatte se trouvait en compagnie de ses 2 chatons de 4 semaines, et n’a pas tardé à faire comprendre aux bénévoles que la vie de refuge n’était pas faite pour elle. Cela la rendait profondément malheureuse…

Par chance, un parent d’accueil s’est rapidement manifesté pour l’héberger. « Dès son arrivée, elle l’a couvert de coups de tête et de baisers, elle adore que l’on s’occupe d’elle », a confié Nikki, membre de Best Friends Felines, à Love Meow.

Best Friends Felines / Facebook

Un foyer chaleureux

En effet, Allegra était ravie de quitter le refuge. Cette jeune maman chat se réjouissait d’avoir un foyer chaleureux pour prendre soin de ses 2 bébés, Alexia et Alyssia. Elle faisait de son mieux pour qu’elles soient propres et bien nourries en toute circonstance !

Best Friends Felines / Facebook

En quelques semaines, les chatonnes se sont épanouies et sont devenues de plus en plus indépendantes. Allegra, elle, a commencé à se détacher de son rôle de maman, et a pu retrouver sa tranquillité.

Alexia et Alyssia ont rapidement été adoptées, tandis qu’Allegra est restée plus longtemps auprès de ses parents d’accueil. Elle ne s’est pas intéressée aux autres chats du foyer, mais elle a apprécié la compagnie de ses humains préférés.

Best Friends Felines / Facebook

« Allegra adore faire le "saut du dauphin", expliquent ses parents d’accueil. Lorsque vous levez la main pour la caresser, elle saute pour frotter sa tête contre votre main. »

La métamorphose d’Allegra

Au fil du temps, ses bienfaiteurs ont remarqué que le volume de son pelage s’était épaissi, et que sa fourrure était devenue plus longue, plus soyeuse et plus douce. Une magnifique crinière a fleuri, assortie à ses longues moustaches, tandis que le duvet autour de sa queue est devenu plus volumineux.

« Ce nouvel environnement a changé sa vie ! Regardez ce que l’amour, la sécurité, les soins et une bonne alimentation peuvent faire. Qui aurait cru qu’Allegra ressemblerait autant à une peluche ? » a déclaré Nikki.

Best Friends Felines / Facebook

Aujourd’hui, la féline au pelage duveteux est prête à trouver la famille de ses rêves. En attendant, elle continue à profiter de la compagnie de ses parents d’accueil, qui font d’elle le centre d’attention du foyer.