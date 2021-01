L'adorable routine d'un chat qui demande une séance d'étirements à son maître dès qu'il rentre à la maison

© Sydney Honeycutt

Tous les jours, une chatte appelée Daisy attend que son humain rentre à la maison pour qu’il l’aide à s’étirer de la plus tendre des manières. Une scène touchante que les propriétaires de l’animal ont eu la bonne idée de filmer.

Nos animaux de compagnie ont leurs petites routines. Celles-ci constituent des moments clés de leurs journées et ils ne s’en passeraient pour rien au monde. Celle de Daisy, une chatte vivant dans l’Etat de l’Indiana, est des plus adorables, comme le raconte The Dodo.

Ses heureux propriétaires sont Sydney Honeycutt et son compagnon Callen Cain. Le couple l’avait adoptée alors que Daisy n’était encore qu’un minuscule chaton. Très vite, le félin allait vite révéler sa personnalité extrêmement affectueuse.

A chaque fois qu’elle en a l’occasion, Daisy réclame des câlins à ses parents adoptifs. Ces derniers n’ont pas à se faire prier. Ces instants de grande tendresse leur apportent énormément de bonheur à eux aussi.

Sydney Honeycutt raconte que, depuis toute petite, « Daisy s’étire et tend les pattes vers le ciel à chaque fois qu’on la porte ». Un comportement qui a intrigué ses propriétaires, et ceux-ci se sont renseignés. Ils ont vu des vidéos expliquant comment aider un chat à s’étirer lorsqu’il lève les pattes et ont voulu essayer avec Daisy. Dès lors, cette séance d’étirement est devenue un rituel quotidien.

Tous les soirs, la chatte se pose sur l’accoudoir du fauteuil le plus proche de la portée d’entrée. Elle attend le retour de Callen du travail. Dès qu’il entre, il se dirige vers Daisy et la tient délicatement sous les aisselles. Le félin se dresse alors sur ses membres postérieurs et étend ses pattes avant pour étirer tout son corps vers le haut, comme le montre la vidéo ci-dessous :