L'adorable demande d'un chat à trois pattes à la vétérinaire qui lui a sauvé la vie après un accident pour être adopté

A l’instant où elle l’a vue, Ahsen a compris qu’une jeune chatte amputée d’une patte était destinée à devenir membre de sa famille. Sa façon de lui tenir la main a conforté ce sentiment. La jeune femme n’a pas mis longtemps à se décider.

Ahsen vit à Istanbul avec plusieurs chats, pour lesquels elle a une grande passion. En octobre dernier, elle s’était rendue à la clinique vétérinaire quand elle a aperçu un chaton femelle à 3 pattes. Cette dernière avait été victime d’un accident de la route et devait être amputée d’une patte avant.

Ahsen est allée la voir. Dès qu’elle s’est approchée d’elle, la jeune chatte lui a tendu sa patte valide, ce qui a fortement ému la Stambouliote. « Elle a essayé d’attraper ma main avec sa petite patte avant, comme si elle ne voulait pas me laisser partir », confiait-elle, en effet, à Love Meow.

Peu après, on lui a expliqué qu’une fois son hospitalisation terminée, le petit félin aurait besoin d’une famille. En quittant la clinique vétérinaire, Ahsen n’a pas arrêté de penser à elle.

Ayant déjà adopté 7 chats, elle a décidé d’en faire de même pour celle qu’elle venait de rencontrer et qui l’a tant marquée. Quelques jours plus tard, l’adoption était officialisée.

La chatte a quitté la clinique et découvert sa nouvelle maison. Elle n’a jamais été aussi heureuse. En témoignent ses ronronnements quasi incessants, qu’elle émet notamment quand elle est blottie contre Ahsen, qui lui tient la patte à chaque fois qu’elle s’apprête à s’endormir.

Elle a appris à marcher sur 3 pattes avec une détermination et une énergie remarquables.

Les autres chats de la famille ont aussi adopté Ekim. C’est ainsi qu’Ahsen l’a appelée, ce mot signifiant « octobre » en turc. C’est surtout avec Hayko, paralysé des 2 pattes arrière, qu’Ekim est devenue la plus proche. Grâce à elle, il est de plus en plus actif.

Voici l’histoire d’Ekim en images :

