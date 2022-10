L'acteur Anthony Hopkins rend un émouvant hommage en musique à son chat décédé (vidéo)

La perte d’un animal de compagnie, membre de la famille à part entière, est une terrible épreuve que tout propriétaire craint de vivre. C’est précisément ce que vient de connaître Anthony Hopkins, rapportait Suggest.

Le célèbre acteur britannico-américain a, en effet, annoncé la triste nouvelle du décès de son chat Niblo. La star de cinéma oscarisée à 2 reprises a rendu un vibrant hommage à son ami félin disparu sur les réseaux sociaux.



Anthony Hopkins / Instagram

Le dimanche 25 septembre, il a posté sur son compte Twitter une vidéo émouvante où on voit l’animal paisiblement installé sur ses genoux, avec une magnifique valse en fond sonore. « Notre bien-aimé Niblo, à jamais dans nos cœurs. Et la valse continue – 2009-2022 », peut-on lire en légende de cette séquence.

Our beloved Niblo, forever in our hearts. And The Waltz Goes On ???????? 2009-2022 pic.twitter.com/wurnKjGWY2