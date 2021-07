L'acte héroïque d'une chatte se précipitant dans une grange en feu pour essayer de sauver ses chatons

Une mère ferait n'importe quoi pour ses petits, notamment mettre sa propre vie en danger pour les sauver. Au Canada, une chatte héroïque a couru dans une grande enflammée pour récupérer ses chatons.

Alors que les flammes léchaient les murs du bâtiment, une portée de chatons se trouvait piégée à l'intérieur. La maman, paniquée, n'a pas réfléchi un seul instant avant d'intervenir. Elle s'est précipitée à plusieurs reprises dans la grange pour essayer de les sortir de cet enfer, rapporte Newsweek.

Son amour inébranlable et son courage immense lui ont permis de sauver la vie d'un seul bébé. Malheureusement, le reste de la fratrie n'a pas survécu à l'incendie.

© Furget Me Not Animal Rescue

La chatte est gravement blessée

L'accident a laissé diverses séquelles. La chatte, en plus d'avoir inhalé de la fumée toxique, a subi de multiples brûlures. Afin de recevoir les soins vétérinaires adéquats, elle et son chaton ont été accueillis par le groupe Furget Me Not Animal Rescue à Edmonton, capitale de la province canadienne de l'Alberta.

Les bénévoles ont déclaré dans un post Facebook que la mère « a souffert de manière inimaginable ». Sa belle fourrure a été noircie ; le bout de ses oreilles et ses coussinets ont été carbonisés.

Pour que le duo puisse bénéficier du meilleur traitement possible, le refuge a lancé un appel aux dons.

© Furget Me Not Animal Rescue

Les bénévoles aux petits soins avec la chatte et son chaton

Les 2 rescapés se rétablissent au fil des jours. Au cours des prochaines semaines, les soignants continueront de fournir des médicaments aux félins.

La femelle, nommée Minka, a passé une radiographie dans le but d'évaluer l'étendue des dommages causés par l'inhalation de fumée. Les volontaires appliquent également un baume pour traiter ses blessures.

A lire aussi : Inséparables, le chien aveugle et son ami chat ont finalement été adoptés ensemble

Quant à son chaton, Francis, il devra être envoyé dans une famille d'accueil. Et pour cause : sa maman ne peut l'allaiter en raison de son ventre gravement brûlé. Leurs bienfaiteurs ont indiqué que, pour l'instant, l'unique survivant du drame ne sera jamais loin de celle qui lui a donné – ainsi que sauvé – la vie.

Cette histoire a énormément touché les internautes. « Étant moi-même maman, son amour pour ses bébés n'est rien de moins qu'inspirant », a commenté une personne, émue.