L'acte de bravoure inattendu d'un vieux chat face à l'intrusion d'un coyote dans son foyer

Une chatte âgée n’a pas hésité à intervenir au moment où un coyote s’est introduit dans la maison de ses propriétaires, rapportait KTLA. La scène a été filmée par la caméra de surveillance installée dans le salon de la propriété en question.

L’habitation se trouve dans le quartier de Woodland Hills à Los Angeles. Le vendredi 5 mai, vers 4 heures du matin, un coyote était passé par la chatière pour se retrouver au milieu de la salle de séjour de Mia Shoshan, la maîtresse des lieux.

Cette dernière était endormie, tout comme son frère, leur mère et leurs 2 petits chiens. C’est le frère qui a été réveillé en premier par le bruit de la chatière. Lorsqu’il est allé voir ce qui se passait dans le salon, il s’est retrouvé nez à nez avec le canidé sauvage. Celui-ci n’était toutefois pas seul ; Lily, la chatte de la famille, lui faisait face avec une détermination admirable.



ABC7 / Facebook

Se tenant sur le banc du coin repas et regardant par-dessous la table, elle sifflait, miaulait et hurlait en direction du coyote. L’intrus a finalement décidé de rebrousser chemin face à l’opposition féroce affichée par la brave Lily, qui n’avait pas l’intention de lui concéder le moindre pouce de terrain.

Lily « s’est reposée » depuis cette rencontre

Le coyote est reparti par la même voie qui lui avait permis d’entrer. Chatière que Mia Shoshan va d’ailleurs désormais garder verrouillée la nuit pour prévenir d’autres visites de ce type.

A lire aussi : L’histoire de Wolfie, un chat atteint de troubles digestifs, aide les propriétaires de félins à déceler les signes d’une maladie (vidéo)

La propriétaire se dit heureuse que personne n’ait été blessé, y compris la chatte de 14 ans. « Elle a utilisé beaucoup d'énergie. Elle s'est reposée et a passé du temps avec nous. J'ai 2 très petits chiens et ils auraient été une cible facile pour ce coyote », raconte-t-elle à KTLA.

Elle ajoute que les rencontres avec les coyotes sont de plus en plus fréquentes dans le secteur. Un phénomène que les spécialistes de la faune sauvage expliquent par le fait que les habitations se rapprochent de plus en plus des lieux de vie naturels des animaux.