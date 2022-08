Kidnappé devant la boutique de son propriétaire, un chat reste introuvable pendant plus d'une semaine et son sort émeut de nombreux New-yorkais

C’est le soulagement pour le propriétaire de Boka, un chat enlevé devant son magasin et qui restait introuvable depuis des jours. L’affaire avait ému de nombreux internautes, notamment ceux qui suivaient le félin sur Instagram.

Boka est de retour, sain et sauf. Ce chat est bien connu des habitants et des habitués du quartier de Park Slope à Brooklyn. Il appartient à Abdulmajeed Albahri et passe ses journées dans la boutique de ce dernier, baptisée Green Olives Deli & Grocery.

L’animal est aussi une célébrité sur Instagram, où le compte qui lui est consacré totalise plus de 5600 abonnés.

Abdulmajeed Albahri l’avait adopté en janvier auprès d’un ami, alors qu’il n’était encore qu’un toute jeune chaton. Très vite, l’homme et le félin se sont énormément attachés l’un à l’autre.

Sa disparition a donc été un choc pour le commerçant, mais aussi pour ses clients qui connaissent très bien le chat. Elle était survenue le 29 juillet. Son maître n’avait aucune idée de ce qui s’était passé au départ. Ce n’est qu’en visionnant les enregistrements de vidéosurveillance qu’il a pu comprendre la chose.

Les images montraient un homme aller et venir devant le magasin, avant de se saisir du chat pour repartir avec. Abdulmajeed Albahri en a aussitôt informé la police.



Boka / Instagram

La nouvelle de son retour annoncée sur Instagram

Plus tard, un utilisateur de Reddit affirmant être la personne ayant enlevé Boka a dit l’avoir fait car il était « inquiet pour sa sécurité ». Ce que son propriétaire a formellement démenti, assurant qu’il en prenait bien soin.

Finalement, la nouvelle que tout le monde attendait a été annoncée le samedi 6 août sur Instagram. « Boka est de retour. Merci à tous ceux qui nous ont aidés et partagé l'histoire. Nous n’aurions pas pu y arriver sans vous », apprend-on via cette publication accompagnée d’une photo du chat.

Tout ce que l’on sait des circonstances de la restitution de l’animal à son propriétaire, c’est qu’une personne qui était en contact avec le ravisseur le lui a ramené, rapportait Eater NY.