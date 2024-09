Jeté sur l'autoroute depuis une voiture en mouvement, un chaton obtient une seconde chance dans la vie en trouvant un foyer aimant

Sarsaparilla a eu un début de vie tragique. Âgée de quelques mois seulement, cette minette a été abandonnée de la plus cruelle des façons en étant jetée par la fenêtre d’un véhicule en train de rouler. Un voisin témoin de l’horrible scène est heureusement intervenu rapidement et a confié la petite boule de poils à une association locale. Aujourd’hui remise sur pattes, Sarsaparilla a même trouvé sa fin heureuse !

C’est une scène effroyable à laquelle a assisté cet été un riverain d’une autoroute du Colorado (États-Unis). Alors qu’il se trouvait à sa fenêtre, il a en effet vu quelqu’un jeter une petite boule de poils depuis une voiture en mouvement juste devant sa maison. Choqué par la violence de cet abandon, ce témoin s’est immédiatement précipité pour secourir le pauvre chaton et lui prodiguer les premiers soins.

Une petite chatte chanceuse

Comme le rapporte le Denver Gazette, la minette âgée de quelques mois avait besoin de soins vétérinaires supplémentaires, c’est pourquoi ses anges gardiens l’ont emmenée dès le lendemain matin à la Human Society of the Pikes Peak Region de Colorado Springs.

Humane Society of the Pikes Peak Region / Facebook

Baptisée Sarsaparilla (ou Sassy), la jeune chatte présentait une plaie ouverte à la bouche et du sang séché sur les lèvres et un œil. Compte tenu ce qu’elle avait vécu, ces blessures physiques étaient plutôt mineures ! Dans son malheur, Sassy a vraiment eu beaucoup de chance d’être trouvée et secourue.

« Une persévérance triomphante »

L'établissement de la Humane Society a gardé Sassy pour prendre soin d’elle. La minette s’est alors métamorphosée, guérissant sous les yeux du personnel du refuge.

Humane Society of the Pikes Peak Region / Facebook

En l’espace d’environ un mois, Sassy a été entièrement guérie et elle a même eu l’immense joie d’être officiellement adoptée !

Sans l’intervention de ce voisin généreux, il est probable que l’histoire de cette minette se soit terminée bien autrement… Le refuge, de son côté, se réjouit de cette issue heureuse et a tenu à souligner la résilience de la petite chatte.

Humane Society of the Pikes Peak Region / Facebook

« L'histoire de Sarsaparilla n'est pas celle d'une tristesse ou d'une défaite, mais celle d'une persévérance triomphante, et nous sommes honorés d'en faire partie », a écrit la société protectrice des animaux. Désormais, il ne reste plus à la petite chatte qu’à écrire un nouveau chapitre rempli d’amour dans son nouveau foyer pour la vie.