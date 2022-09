"Je ne savais pas si je devais vomir ou pleurer" : une femme sous le choc en découvrant les images du livreur lançant une pierre sur son chat

Un livreur a été renvoyé après avoir agressé un chat devant le domicile de ce dernier, rapportait le Daily Mail.

Les faits se sont déroulés le 30 août dernier à Milton Keynes, dans le Buckinghamshire. Lisa Ferraby, 37 ans, et son mari Andrew n’étaient pas chez eux à ce moment-là, mais à leur travail.

La mère de famille a reçu de la part de son époux une vidéo choquante enregistrée par le système de surveillance à distance de leur maison. Les images montraient un livreur de l’entreprise Evri jetant une pierre en direction de leur chat Tumble, après avoir tenté de le faire fuir en agitant une enveloppe.

Le félin à la robe noire était pourtant tranquillement couché près de la porte d’entrée. Il n’a eu d’autre choix que de fuir en courant face au comportement hostile du livreur.

« Je ne savais pas si je devais vomir ou pleurer, confie Lisa Ferraby au Daily Mail. J'étais absolument furieuse, je voulais juste quitter le travail, mais je ne pouvais pas partir. C'est affligeant de voir ce genre de chose arriver à votre propre animal de compagnie, et c'est complètement gratuit ».

Tumble s’en est sorti indemne physiquement, mais pas psychologiquement. D’après sa maîtresse, le chat était « secoué et recroquevillé dans un coin » quand elle et Andrew sont rentrés du travail. Ce soir-là, il a même refusé de se nourrir.



Lisa Ferraby / SWNS

Le livreur a été licencié

Lisa Ferraby a partagé son histoire sur les réseaux sociaux. Une connaissance a alors contacté une collègue du livreur qui a appelé, à son tour, la propriétaire de Tumble. Cette dernière lui a montré la vidéo. Le soir-même, l’information a été transmise aux responsables, et le livreur en question a été renvoyé.

Le lendemain, l’employée a annoncé la nouvelle à Lisa Ferraby. Evri s’est également exprimée publiquement via son porte-parole. « Nous nous sommes excusés auprès de Mme Ferraby et avons fait un geste de bonne volonté, a ainsi déclaré celui-ci. C'était un comportement totalement inacceptable et nous pouvons confirmer que le coursier ne livrera plus au nom d'Evri ».