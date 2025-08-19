"Je ne sais même pas comment il est entré", elle découvre que le chat qui lui fait face depuis plusieurs minutes n'est pas le sien (vidéo)
Il n’est pas rare que nos amis félins s’invitent chez nos voisins pour réclamer des caresses ou même, idéalement, de délicieuses friandises. C’est le cas de Socks, un adorable félin noir et blanc qui aime visiblement s’infiltrer par surprise dans la maison de Jacqueline et sa famille, au point de se fondre dans le décor…
Dans le Kansas, aux États-Unis, Jacqueline mène une vie douce et agréable au sein de la ferme qu’elle a rénovée avec son mari. Proche de la nature, le couple a adopté plusieurs animaux dont des chiens, des chèvres, des canards et un chat noir et blanc qui circule librement dans le voisinage, tout comme beaucoup d’autres matous de la région. Un soir d’hiver, alors que la jeune femme et son compagnon étaient en train de se relaxer devant la télévision, ils ont réalisé qu’un invité surprise s’était glissé dans la pièce avec eux… En effet, Socks, le chat du voisin, était tranquillement en train de se prélasser sous le sapin, ni vu ni connu !
Incognito
Hilare de cette situation, Jacqueline s’est empressée de s’emparer de son téléphone pour immortaliser la scène et la poster sur son compte TikTok. On y voit Socks paisiblement couché sur le tapis, juste en face de la télé. “Nous venions juste de mettre l'arbre en place et de nous asseoir pour nous détendre pendant quelques minutes lorsque j'ai regardé et remarqué que le chat près de l'arbre était le chat du voisin et non pas l'un des nôtres”, a confié Jacqueline lors d’un entretien accordé à Newsweek.
Pas le moins du monde gêné par la situation, le matou noir et blanc semble quant à lui pleinement à son aise, à croire qu’il a choisi sa seconde maison. “Je ne sais même pas comment il est entré dans la maison”, a écrit Jacqueline en légende de la séquence qui a été visionnée plus de 960 400 fois.
© @lotfwtloml / TikTok
Un fou rire incontrôlable
“Nous étions en larmes. Je n'ai aucune idée de combien de temps il est resté là avant que je le remarque”, a-t-elle précisé dans les commentaires avant de préciser : “Nous l'appelons Spotface, mais son nom est Socks”.
Les internautes quant à eux ont immédiatement supplié Jacqueline d’adopter le matou. Malheureusement, elle a précisé qu’il appartenait aux voisins et était très heureux chez eux. Il a simplement pris l’habitude de souvent rendre visite à la famille de la jeune femme.
© @lotfwtloml / TikTok
