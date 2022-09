Jasper, le chat secouru qui vient en aide à ses semblables, a encore "frappé" : voici ses nouveaux petits protégés qui le suivent partout

Jasper ne les a côtoyés que pendant 2 jours, mais ce chat a véritablement transformé la portée de chatons qu’il a récemment accueillis chez sa propriétaire, bénévole au sein d’une association. Réservés et craintifs à leur arrivée, les petits félins sont devenus beaucoup plus extravertis et confiants après ce weekend spécial.

Nous vous avions déjà parlé de Jasper, cet adorable chat roux s’étant donné pour mission d’aider ses jeunes congénères après avoir lui-même été secouru. Alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chaton, il avait été découvert seul sous la pluie, avant d’être confié à Kesley Minier. Mère d’accueil bénévole dans l’Indiana, elle avait fini par l’adopter.

Depuis, Jasper, qui est âgé de 2 ans, accueille et réconforte les chatons que sa maîtresse prend en charge pour les préparer à l’adoption. Sa présence à leurs côtés contribue également à leur socialisation, un processus essentiel quant à leur développement, leur épanouissement et la construction de leur vie future.

Récemment, Jasper a réendossé son costume de papa-tuteur avec l’arrivée d’une portée de 6 chatons à la robe tabby. Wally, Mac, Cashew, Pistachio, Almond et Hazelnut n’étaient là que letemps d'un weekend, leur mère d’accueil, Jennifer de l’organisation New Kittens on the Block, devant s’absenter pour un déplacement. Elle avait demandé à Kesley Minier de les garder jusqu’à son retour, chose que cette dernière a acceptée sans hésiter.



Penny & The Fosters / Instagram

La demi-douzaine de jeunes félins étaient intimidés en arrivant chez Jasper et sa famille. L’endroit leur étant inconnu, ils préféraient se cacher sous un meuble. Ils n’en sont sortis que lorsque le chat roux est entré dans la pièce. Dès qu’ils l’ont vu, ils se sont précipités vers lui et se sont mis à le suivre comme son ombre.





Penny & The Fosters / Instagram

Jasper s’est soudainement retrouvé encerclé par cette nuée de chatons qui cherchaient sa protection et son attention, et se frottaient contre lui.

L’idole des jeunes… chats

« Il était dépassé au début, puisqu'ils étaient ­6, raconte Kesley Minier. Il a fini par leur montrer que le meilleur endroit dans la pièce était le cube de bois devant la fenêtre ». Il s’est posé sur le toit de cette niche d’intérieur pour leur donner l’exemple et les inciter à en faire de même. Il s’est ensuite mis à les toiletter l’un après l’autre. Il n’en fallait pas plus pour qu’il devienne leur idole.



Penny & The Fosters / Instagram

Avec Jasper, les chatons ont exploré, joué et emmagasiné de l’assurance. En l’espace d’un weekend, il leur a appris bon nombre de choses de la vie de chat et leur a fait comprendre qu’ils n’avaient rien à craindre.

Penny & The Fosters / Instagram

Ses petits disciples sont rentrés chez Jennifer, et Jasper a enfin pu avoir droit à peu de repos après ces 2 journées bien chargées. Il sera ainsi fin prêt à accueillir un nouveau groupe de chatons en difficulté et à leur montrer la voie vers leur nouvelle existence.



Penny & The Fosters / Instagram