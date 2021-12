Les avis Japhy plébiscitent la marque française qui étend son concept d’alimentation saine et personnalisée aux chats

Photo d'illustration

Japhy a séduit de nombreux propriétaires de chiens avec ses recettes naturelles et personnalisées. La marque propose désormais le même concept pour les chats, pour leur permettre de profiter, eux aussi, de repas savoureux, équilibrés, adaptés à leurs besoins et livrés à domicile.

Avec une moyenne de 4,6 étoiles sur 5 (avis certifiés par Trustpilot), les avis Japhy en disent long sur la satisfaction des propriétaires de chiens ayant adopté la marque. Il est vrai que le concept porté par Japhy a de quoi séduire. Il consiste à proposer des recettes à la fois saines, complètes, variées, savoureuses et élaborées sur-mesure, en fonction des spécificités de chaque animal. Le tout est, en plus, made in France et on n’a même pas à se déplacer pour récupérer les repas de son compagnon ; ils sont livrés à domicile.

Fondée en 2018 par 2 amis d’enfance, François Puigsabé et Thomas Chabrier, la marque était spécialisée dans l’alimentation pour chien. A présent, son concept inédit s’étend également aux chats.

Transparence, ingrédients naturels, production française et personnalisation sont toujours au rendez-vous avec les gammes élaborées pour nos amis félins. Un système d’abonnement en ligne et de livraison à domicile ou en point relais permet d’en profiter en toute simplicité.

Des aliments sains et savoureux

Les recettes Japhy pour chat sont à base d’ingrédients naturels ; elles excluent colorants, émulsifiants chimiques, conservateurs artificiels et sucres ajoutés. D’ailleurs, Japhy est la première marque mondiale à avoir lancé une analyse toxicologique avec 0 substance nocive. Les aliments sont également sans gluten, tout en présentant un taux élevé en protéines animales.

En s’abonnant à Japhy, on a le choix entre 2 formules : « croquettes » et « croquettes + terrines », cette dernière présentant l’avantage de contribuer à l’hydratation de l’organisme du chat.

La gamme de terrines Les Petits Festins saura conquérir les plus fins gourmets parmi les chats avec ses saveurs variées (poulet, porc, bœuf, poisson).

Des repas personnalisés jusque dans le moindre détail pour répondre aux besoins de chaque chat

Des recettes qui se démarquent également par leur personnalisation. La race, l’âge, l’activité, le poids, la corpulence et les éventuelles allergies du chat font partie des critères pris en compte pour formuler, via un algorithme, les repas et les portions. Ainsi, chaque animal est assuré de recevoir une alimentation en adéquation avec ses besoins, selon son mode de vie et ses caractéristiques individuelles.

La personnalisation des produits Japhy s’exprime jusque dans leurs emballages, puisque les paquets portent l’inscription du nom du chat et cachent des jouets surprises.

Des détails qui concourent aussi à faire des recettes Japhy une solution en passe de devenir incontournable pour tous ceux qui se soucient du bonheur et du bien-être de leurs animaux, comme en attestent les avis Japhy évoqués plus haut.