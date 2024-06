Ce chat joue un rôle crucial au mariage de ses maîtres en apportant les alliances

Oliver est un magnifique chat de race Scottish Fold et à la robe blanche. Quand ses humains ont décidé de se dire oui pour la vie, ils ont fait en sorte qu’il soit non seulement présent à leur mariage, mais qu’il y joue en plus un rôle des plus importants.

Le matou de 8 ans allait, en effet, être le garçon d’honneur chargé d’amener les alliances au moment de l’échange de vœux des mariés, d'après The Dodo.



oliverfold / Instagram

Sur le compte Instagram qui est dédié à Oliver et qui est suivi par plus de 2000 followers, le quadrupède est présenté comme étant le « chat de soutien émotionnel de [sa] maman ». On y apprend d’ailleurs aussi qu’il est le petit frère d’Olivia Benson, qui n’est pas n’importe quelle chatte ; elle appartient, en effet, à la célèbre chanteuse Taylor Swift, qui l’a adoptée en 2014.

Le grand jour est donc arrivé pour Oliver et sa famille. L’élégant Scottish Fold est apparu habillé d’un superbe nœud papillon noir, à bord d’une voiturette télécommandée de la même couleur que son beau pelage et ornée de l’incontournable bouquet de fleurs – blanches également – de la mariée.

Cette entrée très remarquée a été le point d’orgue de la cérémonie dont il a grandement contribué au succès.

Mission accomplie !

Il ne restait plus à Olivier qu’à remplir sa mission principale qui était de remettre les alliances. Tâche qu’il a, là encore, exécutée à la perfection sous les regards amusés et attendris des convives.

Après la cérémonie, le chat a pris part à la traditionnelle séance photo des mariés. Il apparaît ainsi sur une multitude de portraits qui constituent autant de souvenirs impérissables de cette journée spéciale.

Mission accomplie (avec brio) pour le brave et charmant Oliver, qui peut à présent reprendre le cours normal de sa vie heureuse avec ses tourtereaux de parents.