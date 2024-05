La réaction bouleversante d'un chat sénior sauvé de l'errance retrouvant l'un de ses "fils" après des mois de séparation

Du temps où Gus vivait au jour le jour dans la rue, ce chat était à la tête d’une colonie de félins harets. Agé et blessé, il n’était plus en mesure de mener cette vie difficile et a trouvé un foyer. Il était heureux et en sécurité, mais il était clair que ses congénères lui manquaient. Par chance, il a pu retrouver l’un d’entre eux.

Il n’est pas simple pour un chat n’ayant connu que l’errance durant toute son existence de s’adapter à la vie d’animal d’intérieur. Pour les matous et les minettes qui sont dans ce cas, bon nombre d’associations optent pour les campagnes de capture-stérilisation-retour-maintien plutôt que d’autres formes d’intervention.

Une bénévole se faisant appeler « rescuethatcat » sur Instagram participe justement à des actions de ce type. Elle est aussi mère d’accueil pour chats adultes et les prépare ainsi à l’adoption.

Récemment, elle s’est vu confier Gus, un chat sénior à la robe tigrée qui faisait partie d’une colonie de félins errants. Il était le plus âgé et le plus respecté du groupe. Il traitait tous ses congénères avec douceur et bienveillance, comme s’il en était le père.

Toutefois, l’état de santé de Gus ne lui permettait pas de poursuivre cette existence rude et exigeante. Il n’était plus en mesure d’affronter quotidiennement les dangers de la rue et les éléments, ni de se démener pour trouver de quoi se nourrir. Le quadrupède sénior souffrait, en plus, de multiples blessures qui le rendaient d’autant plus vulnérable, d’après PetHelpful.

Auprès de rescuethatcat, Gus est désormais en sécurité et ne manque de rien. Il reçoit tous les soins et toute l’attention dont il a besoin, et sa bienfaitrice lui apporte énormément d’affection tout en consolidant sa socialisation.

De l’affection, justement, ce chat est loin d’en manquer. Il avait besoin d’en donner, mais ceux à qui il en offrait au quotidien n’étaient plus à ses côtés ; les membres de sa colonie en l’occurrence.

Des retrouvailles émouvantes

On imagine donc la joie qu’il a dû ressentir en revoyant l’un de ses « fils », après 5 mois de séparation. Ce dernier a, en effet, été recueilli à son tour par rescuethatcat et Gus a tout de suite réendossé son rôle de papa poule lors des retrouvailles.



rescuethatcat / Instagram

C’est ce que montre une vidéo de type reel visible sur le compte Instagram de rescuethatcat. On y voit Gus toilettant tendrement son jeune congénère, qu’il a « très vite aidé à devenir un chat d’intérieur heureux et aimant ».

La scène est particulièrement touchante. De nombreux internautes émus ont réagi en commentaire. « J’ai versé une larme. C’est tellement doux. Je ne savais pas que les chats pouvaient se reconnaître après une longue séparation, surtout un père et son fils. Mais ils semblent si heureux », a ainsi écrit l’un d’eux.