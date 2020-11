Incapable de laisser le chien de la famille se faire attaquer par un autre chat, il passe à l'attaque et le sauve ! (Vidéo)

Un ami est un ami, et en tant que tel, on doit tout faire pour prendre sa défense, même contre un congénère. Ce n’est certainement pas la chatte dont il est question dans cette vidéo qui pense le contraire. Quand elle s’est rendu compte qu’un chiot était agressé par un autre chat, elle n’a pas hésité à faire savoir à ce dernier qu’il ne peut pas s’en prendre à lui impunément.

Chats et chiens peuvent très bien être d’excellents amis. Ils peuvent même se défendre mutuellement, y compris contre des représentants de la même espèce. C’est précisément ce qu’a fait une chatte pour un jeune chien qui cherchait simplement à faire connaissance avec un autre félin, alors que ce dernier n’était pas du tout d’humeur à sympathiser.

Relayée par Shareably, la scène a été filmée et la vidéo postée sur la plateforme YouTube, où elle a totalisé près de 7 millions et demi de vues et suscité des milliers de commentaires en 4 ans.

On y voit une chatte tranquillement couchée sur une table de jardin, observant attentivement l’attitude de son ami chiot et d’un autre chat. Le petit canidé remue la queue et s’approche du félin, qui se tient au-dessus d’une sorte de muret.

Le chiot se laisse guider par sa curiosité et se place derrière le chat pour le renifler, ce que l’intéressé ne semble pas du tout apprécier. Il se retourne et lui fait clairement comprendre qu’il n’est pas le bienvenu en lui lançant un regard menaçant et en sifflant. Le jeune chien esquisse un mouvement de recul face à cette première réprimande, mais il décide de retenter sa chance.

Cette fois-ci, c’en est trop pour le chat, qui lui adresse un coup de patte. Un mouvement qui n’est pas du tout du goût de la chatte, qui passe à l’action. Elle bondit de la table et donne plusieurs coups de patte à son congénère. S’en suit une grosse bagarre.

A lire aussi : Handicapé du train arrière, ce chat est devenu l'infirmier des animaux de la clinique vétérinaire où il vit !

La vidéo s’arrête là, mais désormais, le chat sait qu’il ne peut pas agresser le chiot sans en subir les conséquences, car son amie n’est jamais bien loin. Quant au jeune chien, il a aussi appris qu’il ne faut pas se montrer trop insistant avec autrui. C’est aussi cela la socialisation.