Il croyait son chat parti pour toujours jusqu'à la mobilisation de parfaits étrangers 4 ans plus tard

Butch Meister n’avait plus aucune nouvelle de son chat Captain depuis 4 longues années. Il ne croyait plus le revoir, jusqu’à ce qu’un article d’une chaîne texane attire l’attention sur le félin et déclenche une mobilisation décisive.

En 2015, une belle histoire d’amitié débutait entre Butch Meister, membre de l’armée de l’air américaine, et son chat Captain, adopté au refuge de l’Animal Defense League à San Antonio, dans l’Etat du Texas.

Tout allait pour le mieux pour l’inséparable duo, jusqu’en 2017 et la disparition du félin à la robe noir et blanc, alors que l’homme était déployé à l’étranger. L’ex-conjointe du militaire lui avait alors annoncé que l’animal était décédé. Une dure épreuve pour Butch Meister, qui devait ainsi faire le deuil de son compagnon, raconte News 4 San Antonio.

Il avait déménagé entretemps, s’installant à près de 1000 kilomètres de là à Little Rock dans l’Etat de l’Arkansas, servant au sein d’une unité locale de l’US Air Force. Il était loin de se douter que Captain était en vie et qu’il errait aux côtés de ses congénères.

Début mars, des enfants ont découvert le chat sur le bord d’une route et il a été emmené au refuge Freeman Fritts, situé à Kerrville, toujours au Texas. Shelby Key, vétérinaire, l’a alors examiné et passé au lecteur de puce d’identification, constatant qu’il en portait bien une. Elle a réussi à joindre le propriétaire, qui a été agréablement surpris en apprenant la nouvelle.

Le problème, c’était la distance qui séparait Butch Meister de son chat. Etant en service, il ne pouvait pas s’absenter pour effectuer un si long déplacement. Un reportage de la chaîne WOAI-TV, qui relatait la découverte du quadrupède de 9 ans, a contribué à débloquer la situation.

Les retrouvailles, 4 ans après

Il a été vu par Shelly Sandy, une habitante de Kerrville, qui avait justement programmé un voyage à Little Rock en avion avec son mari Jim. Elle a alors contacté Freeman Fritts et proposé d’emmener Captain.

Ce lundi 8 mars, le couple est allé chercher le chat au refuge à 4 heures du matin, puis tous 3 se sont rendus à l’aéroport. A bord du vol de Southwest Airlines, tout le monde était aux petits soins avec Captain, qui a même reçu des ailes d’aviateur de la part de la compagnie aérienne.

A leur arrivée à Little Rock, ils étaient accueillis par Butch Meister, qui attendait impatiemment de revoir son ami Captain. Les retrouvailles ont été un moment d’intense bonheur.

