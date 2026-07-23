Idée reçue : la pâtée à elle seule suffit-elle à hydrater votre chat ?

La pâtée est souvent présentée comme l'aliment idéal pour favoriser l'hydratation de nos compagnons aux pattes de velours. Bien qu’elle referme une grande quantité d’eau, cela ne signifie pas qu’un chat nourri exclusivement avec ce type de repas peut se passer d’une gamelle d’eau. Un accès permanent à de l’eau fraîche et propre demeure indispensable pour préserver sa santé, en particulier celle de ses reins. Notre rédaction vous en dit plus dans cet article.

La pâtée est un aliment humide, composé d’environ 80 % d’humidité contrairement aux croquettes, qui en contiennent en moyenne 8 à 10 %. Elle se présente sous différentes formes, comme des mousses, des terrines, des émincés en sauce ou en gelée.

Sa recette associe généralement des protéines d’origine animale (poulet, agneau, canard, poisson…), des matières grasses, des vitamines et des minéraux. Sa forte teneur en eau la rapproche davantage de l'humidité que les félins sauvages trouvent naturellement dans leurs proies.

Cette caractéristique est particulièrement intéressante, car le chat est un animal qui boit peu. Descendant d'espèces vivant dans des régions arides, il a développé la capacité de couvrir une grande partie de ses besoins en eau grâce à son alimentation.

La pâtée suffit-elle à hydrater votre chat ?

La forte teneur en eau de la pâtée permet au chat de couvrir une grande partie de ses besoins quotidiens en hydratation. Plusieurs études ont montré que les minous nourris principalement avec des aliments humides ingèrent davantage d'eau au total que ceux qui consomment uniquement des croquettes.

Pour autant, cela ne vous dispense jamais de laisser de l'eau fraîche à la disposition de votre matou ! Les besoins varient selon l'âge, l'activité physique, la température ambiante ou encore l'état de santé. Certains félins ressentent ponctuellement le besoin de boire davantage, même lorsqu'ils mangent exclusivement de la pâtée.

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Pour rappel, l'eau joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l'organisme de votre moustachu. Elle participe au transport des nutriments, à la régulation de la température corporelle et aide les reins à éliminer les déchets. Une bonne hydratation contribue aussi à limiter le risque de problèmes urinaires, auxquels les chats sont particulièrement sensibles.

Nous vous recommandons vivement de nettoyer sa gamelle chaque jour et de la remplir avec une eau propre et fraîche. Beaucoup de félins apprécient les fontaines à eau. Le mouvement permanent de l'eau attire leur attention et les encourage à boire plus. De même, nous vous conseillons d'installer plusieurs points d'eau dans votre petit nid douillet, à distance de la litière et de la zone de repas, afin de respecter les préférences naturelles de votre animal.

L'info Woopets : comment reconnaître un état de déshydratation chez votre chat ?

Un chat déshydraté peut présenter plusieurs signes qui doivent vous alerter. Il peut sembler plus fatigué que d'habitude, perdre l'appétit ou avoir les gencives sèches et collantes. Ses yeux peuvent paraître légèrement enfoncés et son pelage perdre de son éclat.

Un test simple consiste à soulever délicatement la peau située entre les omoplates. Chez un félin correctement hydraté, elle reprend immédiatement sa place. Si elle met quelques secondes à revenir ou reste légèrement plissée, cela peut traduire un manque d'eau.

En cas de doute, surtout si votre boule de poils vomit, souffre de diarrhée, refuse de boire ou présente un comportement inhabituel, une consultation chez votre vétérinaire s'impose au plus vite. La déshydratation peut évoluer rapidement et révéler une maladie sous-jacente qui nécessite une prise en charge le plus tôt possible.