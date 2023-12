Ce chat pas comme les autres a une attitude surprenante quand sa maîtresse sort le coupe-griffes (vidéo)

Là où la plupart des chats prennent leurs pattes à leur cou à la seule vue du coupe-griffes, Nimbus, lui, vient joyeusement vers sa propriétaire lorsqu’elle s’apprête à lui raccourcir les phanères. Le comportement qu’il affiche avant et pendant la coupe des griffes est des plus admirables et ferait bien des envieux parmi les propriétaires de minets et de minettes bien moins coopératifs.