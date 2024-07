Guidée par son instinct, une chatte errante enceinte trouve refuge auprès d'une voiture d'un vétérinaire et obtient de l’aide (vidéo)

Rana a l’habitude de porter secours aux animaux errants en détresse et l’un de ses derniers sauvetages s’est avéré particulièrement émouvant. Alors qu’elle montait dans son véhicule, la jeune vétérinaire a vu une chatte enceinte jusqu’aux moustaches se rapprocher d’elle pour lui demander de l’aide. La minette avait instinctivement trouvé la bonne personne à qui s’adresser !

Connue sous le pseudo GiddyKitty sur les réseaux sociaux, Rana est une vétérinaire au grand cœur qui rêve d’ouvrir un jour son propre refuge pour animaux. En attendant, elle aide de son mieux les animaux errants et documente ses efforts sur ses différentes plateformes. Récemment, la jeune femme a été sollicitée par une petite chatte qui avait urgemment besoin qu’on vienne à son secours.

« Je ne pouvais pas la laisser comme ça »

Début juillet 2024, Rana s’apprêtait à monter dans sa voiture lorsqu'une chatte au pelage blanc et gris a surgi de nulle part et s'est approchée lentement d'elle. Son ventre était inhabituellement gros et elle demandait clairement de l’aide.

@giddykittykat / TikTok

Dans la vidéo postée sur TikTok qui explique cette touchante rencontre, la jeune vétérinaire a écrit : « Alors que je montais dans ma voiture, une chatte très enceinte s'est approchée de moi. Elle était trop grosse... La date prévue de son accouchement était proche ! Je ne pouvais pas la laisser comme ça. Elle n'arrêtait pas de « faire des biscuits ». Tu es en sécurité maintenant ! »

Baptisée naturellement Biscuits pour son talent de pétrissage, la minette n’a pas tardé à donner naissance en toute sécurité chez Rana à une portée de 6 chatons.

L’émotion des internautes

Relayée par Newsweek, l’histoire de Biscuits est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle a ainsi attiré plus de 7,1 millions de spectateurs sur TikTok qui ont été bouleversés par la bienveillance de la jeune femme.

« La façon dont j'ai immédiatement pleuré, merci beaucoup d'être un être humain si merveilleux », a ainsi commenté une internaute.

@giddykittykat / TikTok

« Oh mon cœur, elle est encore un bébé, merci de ne pas l'avoir abandonnée », a écrit quelqu’un d’autre dans les commentaires.

Certains utilisateurs de la plateforme ont également salué l’instinct sûr de la chatte. En tant que vétérinaire, Rana savait en effet exactement quoi faire lorsqu’elle a découvert Biscuits. La chatte a donc bien fait de solliciter son aide, presque comme si elle savait qu'elle était la bonne personne à qui s'adresser…