Gravement brûlée dans un incendie, cette chatonne se bat pour s’en sortir et obtenir la vie qu’elle mérite

Toast a commencé sa vie de façon dramatique. La pauvre féline s’est retrouvée piégée dans un incendie et a été prise dans les flammes. Elle a miraculeusement survécu à cet incident, mais a été gravement blessée. Des sauveteurs se sont alors mobilisés pour la guérir et la chatonne a fait des progrès remarquables jusqu’à présent.

A 9 semaines seulement, la petite Toast a dû affronter de terribles épreuves. Elle s’est retrouvée au cœur d’un incendie tandis qu’elle vivait dans un campement. Secourue par les pompiers, elle a ensuite été prise en charge par les vétérinaires de l’organisme Kitten Rescue Life, qui veillent sur elle jour et nuit.

La chatonne au pelage noir a d’abord passé du temps dans un hôpital pour animaux, où les vétérinaires ont stabilisé son état. Elle souffrait de graves brûlures aux 2e et 3e degré sur tout son corps : « Ces brûlures se trouvent sur ses oreilles, autour de ses yeux et de son nez, sur son ventre, sa queue et sur la plante de ses 4 pattes. Elle n'a plus de griffes, a des abcès entre tous ses doigts, ses pattes sont douloureusement gonflées et elle était fiévreuse lors de son admission », déclarait un porte-parole de Kitten Rescue Life, relayé par Cole & Marmalade.

Kitten Rescue Life / Facebook

Une amputation nécessaire

Quand les vétérinaires de l’association ont récupéré la chatonne à leur tour, ils ont constaté les graves blessures de la chatonne. L’une d’elles, en particulier, était inquiétante et il a été décidé de lui euthanasier la patte pour favoriser son bien-être. Aux dernières nouvelles, l’intervention chirurgicale s’est bien passée.

La féline a reçu le soutien de nombreuses personnes dont certaines ont participé aux financements de ses soins. Ses sauveteurs étaient ravis de la voir manger et s’hydrater à nouveau : « Grâce à votre soutien incroyable, Toast reçoit les meilleurs soins possibles et nous constatons chaque jour de merveilleux progrès. Elle mange bien, reçoit beaucoup de câlins et prend ses médicaments comme une championne », partageait le refuge.

Le chemin vers la guérison est encore long pour la battante, mais elle est extrêmement bien entourée. Ses plaies, enfermées dans des plâtres, se referment un peu plus chaque jour, elle est sur la bonne voie !