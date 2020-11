Fière maman de 10 chiens qu'elle a adoptés, Ariana Grande célèbre l'ouverture de son refuge avec ses fans !

Ariana Grande a annoncé, via Twitter, l’ouverture de son refuge et le lancement prochain du site web de ce dernier. Une nouvelle qui ravit les fans et ne les étonne qu’à moitié, la chanteuse et actrice américaine ayant toujours exprimé son amour pour les animaux.

Tous ceux qui suivent la carrière d’Ariana Grande savent à quel point la jeune femme de 27 ans adore les chiens et les animaux en général. Elle est d’ailleurs l’heureuse propriétaire de 10 canidés provenant de refuges.

La native de Bocan Raton, en Floride, ne manque jamais une occasion de venir en aide aux animaux en difficulté. Dès décembre 2019, par le biais du compte Instagram de son organisation Orange Twins Rescue, elle effectuait et collectait des dons en faveur des chiens et chats vivant dans des structures d’accueil et attendant d’être adoptés.

Ce mercredi, l’actrice et chanteuse a annoncé via Twitter l’ouverture du refuge portant le même nom, Orange Twins Rescue, donc. L’établissement se trouve à Los Angeles, en Californie, rapporte Yahoo! Life.

we are so happy, proud and excited ???????? our site comin soon ???? follow @/orangetwinsrescue on instagram for more ?? pic.twitter.com/lhCVfg6Fj4 — Ariana Grande (@ArianaGrande) November 11, 2020

Dans ce tweet, elle s’est également réjouie du lancement prochain du site web de son refuge. « Nous sommes tellement heureux, fiers et excités. Notre site arrive bientôt », peut-on effectivement lire dans la publication.

La mise en place de l’Orange Twins Rescue est vraisemblablement le fruit d’une collaboration entre Ariana Grande et les jumeaux Brian et Scott Nicholson, danseurs qui l’accompagnent depuis le début de sa carrière. C’est d’ailleurs à eux que l’expression « Orange Twins » (« les jumeaux roux ») fait référence.

La nouvelle a suscité de nombreuses réactions positives sur Twitter, notamment de la part de l’association PETA. Cette dernière y a répondu en utilisant l’un des titres de la chanteuse « Just Like Magic » en l’occurrence, pour qualifier l’action d’Ariana Grande. Elle l’a également remerciée pour l’aide qu’elle apporte aux animaux et pour le fait qu’elle encourage les gens à adopter.