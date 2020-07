Fan du film "Pulp Fiction", ce chat a décidé de faire partie du casting, ses propriétaires réalisent son rêve !

Lizzy peut se vanter d’avoir fait partie du casting de Pulp Fiction. Bien sûr, il n’y a pas vraiment joué, mais ses propriétaires cinéastes ont intégré cette sympathique chatte dans une parodie du film.

En adoptant Lizzy dans un refuge, Tibo Charroppin et Olivia Boone, qui travaillent dans le cinéma, savaient qu’ils avaient pris l’une des meilleures décisions de leur vie. A la fois douce et pleine d’entrain, la chatte égaye leur existence au quotidien, comme le raconte Bored Panda. Au point qu’ils en ont fait la star des parodies de films qu’ils réalisent régulièrement.

L’un de ces derniers n’est autre que « Pulp Fiction », l’immense succès de Quentin Tarantino. Dans une vidéo publiée sur leur chaîne YouTube OwlKitty, on découvre ainsi Lizzy aux côtés de John Travolta, alias Vincent Vega.

Grâce au talent de ses maîtres, elle apparaît dans l’attaché-case ouvert par le truand à la solde de Marsellus Wallace, remplace Mia Wallace (Uma Thurman) sur la piste de danse au rythme de « You Never Can Tell » de Chuck Berry, ou accompagne Vega aux toilettes.

Lizzy n’est pas le seul chat du couple, puisqu’il y a aussi Juliette, qui est un peu sa grande sœur. Par ailleurs, Tibo Charroppin et Olivia Boone ne manquent jamais une occasion d’encourager le public à se tourner vers l’adoption plutôt que l’achat d’animaux de compagnie.

A lire aussi : "Jaloux à l'arrivée de son frère humain dans la famille, ce chat apprend à l'aimer pendant la nuit "

Lizzy est mise en scène dans plusieurs autres parodies tout aussi délurées, notamment 50 Shades of Grey, Titanic, Avengers Endgame, E.T ou encore la série The Office. Toutes sont à découvrir via la chaîne YouTube citée plus haut.