Famille d'accueil, elle décide de créer un espace dédié aux chatons qu'elle rééduque avec amour !

© Lydia Quinn

Une femme accueille une chatte et sa portée en attendant leur adoption. A peine ont-ils grandi un peu que les chatons sont devenus pleins d’énergie. Si bien que leur logeuse leur a aménagé une suite royale.

Lydia Quinn a l’habitude d’héberger des chats qui n’ont pas encore de famille d’accueil. Elle a donc adopté Princess et sa portée de petits chatons qui étaient dans un refuge en Ecosse, l’Angus Cat Rescue.

Dès que les chatons ont commencé à prendre leurs repères, ils se sont sentis plus à l’aise et ont commencé à jouer et se faire entendre.

Lorsqu’ils se mettaient à jouer en pleine nuit, dormir n’était plus aisé. Leur réserver une pièce devenait donc la meilleure chose à faire, raconte Quinn au Dodo.

Elle a cherché dans son appartement tout ce qui pouvait constituer la suite royale qu’elle projetait de leur consacrer. Elle a pris toutes sortes de choses comme des oreillers, des animaux en peluche et tout autre objet pouvant servir de jeu et de décoration pour une chambre de chats. Elle a même confectionné des guirlandes.

Lorsque la pièce était fin prête, les chats se sont installés. Ils se sont tout de suite sentis chez eux. Ils avaient enfin leur propre espace. Ils pouvaient s’y amuser comme bon leur semblait.

A lire aussi : "Les émouvantes retrouvailles entre un chat et sa maîtresse, séparés depuis 11 ans !"

Après les merveilleux moments que Princess et ses chatons ont passés dans la suite royale, des familles d’adoption s’occupent maintenant d’entretenir leur bien-être.

Quinn a accueilli un nouveau chat qui occupera la pièce le temps de son séjour.