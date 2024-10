Une pétition lancée contre la décision d'expulser un chat d'un service d'ambulance récolte plus de 60 000 signatures

62?681. C’est le nombre exact de signatures récoltées par une pétition lancée le 14 octobre dernier sur la plateforme Change.org et intitulée « Sauvez Defib le chat ». Defib (diminutif de défibrillateur) est, en quelque sorte, la mascotte de la station du service d’ambulance de Walthamstow dans l’Est de Londres et qui relève du London Ambulance Service (LAS). Ce dernier comprend un vaste réseau de véhicules et d’équipes de secours s’étendant sur toute la capitale de l’Angleterre et du Royaume-Uni.

« Avec toute votre aide, votre amour et votre gentillesse, la décision a été prise de me laisser rester dans ma maison bien-aimée avec mes formidables amis », peut-on lire de la part de l’auteur de la pétition qui a été un succès total. L’initiative a, en effet, officiellement permis à Defib de continuer de vivre au poste de secours de Walthamstow comme il le fait depuis 16 ans, rapportait la BBC.



BBC

Daniel Elkeles, qui dirige le London Ambulance Service, a déclaré sur X (anciennement Twitter) avoir « écouté les opinions du public et de nombreux membres du personnel », indiquant que lui et ses collègues avaient convenu que Defib était autorisé à conserver son poste.

Une présence thérapeutique

Un poste qu’il occupe depuis son sauvetage par des ambulanciers de ladite station. Le chat tuxedo fait partie de la vie quotidienne des secouristes depuis ce jour-là. L’un d’eux est Edward, membre de l’équipe de Walthamstow pendant 10 ans et ayant côtoyé Defib durant toute cette période. « Il est très sympathique et [sa présence] thérapeutique », a-t-il dit à propos du félin, ajoutant qu’il était « heureux que [le LAS] ait changé de position et d'avis ».



Change.org

Une position – la décision d’expulser Defib de la station d’ambulance – que de nouveaux responsables avaient récemment exprimée pour des motifs « de contrôle des infections et d'allergies », s’inquiétait le Dr Jessica Rogers, impliquée dans la pétition.

Edward s’est réjoui de cette victoire, qui « donne à Defib un endroit sûr où vivre pour le restant de ses jours, et offre également au personnel l'exutoire et le soulagement du stress que les animaux de compagnie apportent. »