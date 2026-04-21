Entièrement couvert de colle industrielle, un chaton est sauvé grâce à l’utilisation d’huile de colza et prend un nouveau départ en famille d'accueil

Pris en charge à temps, un chaton prisonnier d'une épaisse couche de colle industrielle a pu être sauvé après de longues heures de soins intensifs. Désormais en famille d’accueil, il se remet doucement de cette épreuve et révèle chaque jour un caractère particulièrement affectueux en attendant son adoption.

La Humane Society of North Texas, à Fort Worth dans l'Etat du Texas (Etats-Unis), a récemment recueilli un chaton errant en grande détresse et qui n'aurait eu aucune chance de survivre sans l'intervention de ses bénévoles.

Appelé Elmer par la suite, le petit félin était tombé dans un seau de colle industrielle et son corps était complètement recouvert de la substance, d'après The Dodo . Il ne pouvait ni manger ni boire. Il lui était également impossible de se lécher pour faire sa toilette. Autant dire qu'il était condamné.



Humane Society of North Texas

Fort heureusement, il avait été découvert à temps par un passant, qui avait alerté les secours. Personne ne sait comment Elmer s'était retrouvé dans cette situation.

A son arrivée au refuge, il était sévèrement déshydraté et extrêmement faible. Ses bienfaiteurs ont utilisé de l'huile de colza pour retirer la colle de son pelage et de sa peau. 7 heures de travail ont ainsi été nécessaires.

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Humane Society of North Texas

Placé en famille d'accueil en attendant l'adoption

Une fois débarrassé de la substance, le chaton a révélé son beau pelage tabby gris, mais aussi son attachante personnalité.



Humane Society of North Texas

Il a ensuite été confié à une famille d'accueil, au sein de laquelle il continue de se remettre de sa terrible mésaventure et de reprendre des forces, en attendant d'être prêt pour l'adoption. Affectueux à souhait, il recherche systématiquement le contact humain.

« Des histoires comme celle d’Elmer illustrent ce qui est possible chaque jour à la Humane Society of North Texas, où l’urgence, l’expertise et la compassion transforment les situations de crise en espoir », a déclaré l'association sur sa page Facebook.



Humane Society of North Texas

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Face à une situation comme celle vécue par Elmer, la priorité est d’éviter toute aggravation des lésions cutanées ou de l’intoxication. Une prise en charge rapide par un vétérinaire reste indispensable, mais certains bons réflexes peuvent limiter les risques avant son intervention :