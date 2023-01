En visite au refuge, elle rencontre une chatte jugée "trop affectueuse" et décide de l'aider à changer de vie

Ellie, chatte à la robe noir et blanc et âgée de 4 ans, attendait sagement dans son box que quelqu’un vienne la voir lors d’un évènement d’adoption au refuge. Elle a attiré l’attention d’une visiteuse du nom de Julia Wood. En s’approchant, cette dernière a lu la petite note résumant l’histoire du félin et en a été émue.

« J’ai été ramenée car je voulais dormir avec mon humain la nuit alors que je n’en étais pas autorisée. Je pleurais donc derrière la porte de la chambre à coucher », pouvait-on effectivement y lire. Tout ce que cette chatte voulait, c’était de l’affection, et c’est ce qui lui avait, hélas, valu de retourner au refuge.



Julie Wood / Twitter

« Elle était si amicale, raconte Julia Wood à The Dodo. Elle se frottait contre la vitre, se roulait et ronronnait. Je n’arrivais pas à croire qu’elle était à l’adoption ». La jeune femme était si touchée par son sort qu’elle a décidé d’en parler sur les réseaux sociaux, afin de l’aider à trouver une famille aimante.

Yall. This is the saddest thing I've ever seen. This cat was returned to the shelter because she wanted to cuddle her owners at night. ???? pic.twitter.com/i1uzibfQC5