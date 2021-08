En une heure, une unité de pompiers vient au secours de 2 chats en détresse

Le dévouement et la bravoure des sauveteurs ont permis de sauver la vie de 2 animaux de compagnie ce jour-là. Eux aussi ont leurs héros !

Les professionnels ont sorti leur échelle de secours une nouvelle fois. C'est un pompier proche de la retraite qui a récupéré le félin de 14 ans, révèle Manchester Evening News . Il a ensuite remis le rescapé entre les mains de sa propriétaire. « Il est heureux d'être à la maison et rattrape son sommeil perdu ; il est maintenant enroulé sur mon lit », a déclaré cette dernière.

Une heure après avoir effectué cette première mission, ils ont prêté main-forte à un autre chat. Felix, vieux et aveugle , est resté coincé dans un arbre de 10 mètres, pendant 2 nuits. Sa famille a essayé de l'aider par ses propres moyens à maintes reprises, sans succès.

Bien qu'Ivy ait été effrayée par son sauveur, lequel a déployé une échelle pour l'atteindre, elle a été extirpée de son piège, saine et sauve. Katie Sanderson s'est sentie soulagée de pouvoir la serrer dans ses bras, après plusieurs heures d'attente et d'angoisse.

Inquiète pour sa meilleure amie à 4 pattes , elle a contacté Catherine Byrnes, inspectrice de la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA). Cette dernière a été envoyée sur les lieux le lendemain, vers 10 heures. Malheureusement, la tentative de sauvetage a été un échec en raison de la hauteur du bâtiment. Elle a alors réclamé l'aide des pompiers du Greater Manchester Fire and Rescue Service (GMFRS).

Certains chats se retrouvent dans des situations tellement complexes, que seule l'intervention des professionnels est possible pour les secourir.