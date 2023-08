En quête d'un abri pour ses chatons, une chatte errante s'introduit dans un garage dans l'espoir d'être épaulée (vidéo)

Le mois dernier, une chatte errante à la recherche d’un abri pour ses chatons s’est réfugiée dans un garage, près d’Orlando (Floride, États-Unis). Lorsqu’ils ont été découverts, la maman chat et ses bébés ont été confiés à un refuge pour animaux, mais ils avaient désespérément besoin d’une famille d’accueil.

Un séjour difficile

Larissa Dub, bénévole chez Liberation Cat House, n’a pas hésité à voler au secours de la tribu de félins. « Au refuge, la chatte refusait de se laisser porter ou que ses chatons se fassent porter, explique Larissa à Love Meow. Elle restait dans sa cage et s’allongeait au-dessus de ses bébés pour les protéger. »

Il était évident que la maman chat, nommée Sequoia, était très malheureuse au refuge. Heureusement, Larissa était prête à lui offrir tout ce dont elle avait besoin : un endroit confortable, rempli de nourriture et de couvertures, mais aussi du temps. « Elle mérite une seconde chance, et ses petits aussi », a-t-elle ajouté.

Un apaisement immédiat

Étonnamment, Sequoia n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour comprendre qu’elle était entre de bonnes mains. « Dès que je l’ai mise dans sa caisse et que nous avons quitté le refuge, elle semblait détendue et ne montrait aucun signe d’agressivité, se souvient Larissa. Une fois à la maison, j’ai ouvert sa cage dans sa chambre d’accueil, et elle est tout de suite venue se frotter contre moi. »

En comprenant qu’elle et ses bébés avaient enfin quitté le refuge, Sequoia a complètement changé d’attitude. « Elle a compris qu’elle était en sécurité », a déclaré sa mère d’accueil, heureuse de la voir se contenter de son nouveau nid douillet.

Une famille remplie d’amour

Rapidement, la féline s’est mise à placer ses chatons un à un sur les genoux de sa bienfaitrice, pour lui prouver toute sa confiance. Douce et aimante, cette maman chat est de loin la plus affectueuse que Larissa a hébergée chez elle.

Ses chatons, eux, ont grandi à pas de géant, envahis par l’amour de leur maman et de leur mère d’accueil. Smokey, Bryce, Rainier et Zion sont devenus joueurs et câlins, et ont rempli la maison de Larissa de leurs doux ronronnements.

Dans quelques semaines, tous seront proposés à l’adoption. Larissa s’assurera de les confier à des familles aimantes, prêtes à répondre à tous leurs besoins jusqu’à la fin de leurs vies !