Un chaton orphelin malade se bat courageusement pour rester en vie et fait une belle rencontre en famille d'accueil

Seul, affamé et transi de froid, un chaton errant a été découvert à temps et pris en charge par une association. Sa nouvelle vie a commencé en famille d’accueil, où il a fait la connaissance d’une super mamie.

Quand Céline Crom, de Chatons Orphelins Montréal, a été contactée au sujet d’un petit félin découvert livré à lui-même dans un parc, elle n’a pas hésité à accepter de le prendre en charge.

Le jeune chat était maigre et affamé. Une croûte épaisse recouvrait ses yeux et il n’avait aucun moyen de s’abriter du froid. Après son passage chez le vétérinaire, Chatons Orphelins Montréal l’a placé en famille d’accueil.



Ses bienfaiteurs l’ont nourri au biberon. Tout semblait aller dans le bon sens pour le petit quadrupède, mais son état de santé a connu un déclin soudain. Il ne s’alimentait plus et perdait du poids à vue d’œil.

Retour chez le vétérinaire pour le chaton appelé Richy. Le diagnostic est tombé comme un couperet : typhus du chat. Il s’agit d’une maladie infectieuse contagieuse et potentiellement fatale.

Malgré tout, Richy a continué de se battre, tout comme l’équipe de Chatons Orphelins Montréal. « Son avenir était incertain car il ne pouvait pas manger seul, mais il n'a jamais abandonné », dit Céline Crom à Love Meow.



4 jours plus tard, le petit battant ne régurgitait plus sa nourriture et il retrouvait progressivement l’appétit. Il a pu revenir auprès de sa famille d’accueil.

Un chaton « affectueux, espiègle et joueur »

Après plusieurs semaines de soins et d’alimentation riche et savoureuse, Richy était totalement sorti de l’ornière. Il a regagné poids et énergie. Il a même pu rencontrer ses congénères. C’est là qu’il s’est rapproché de la doyenne de la maison : une chatte séniore de 22 ans appelée Marscha.



Cette dernière l’a tout de suite placé sous sa protection, s’occupant de lui comme si elle l’avait mis au monde. Tous 2 sont vite devenus inséparables.

Richy grandit dans des conditions optimales grâce à sa mère d’accueil et à Marscha. Il est de plus en plus actif et curieux.



Le chaton « continue de prendre du poids chaque jour, se réjouit Céline Crom. Il est affectueux, espiègle et joueur. Il aime dormir sur son humaine, jouer avec les autres chats et n'a peur de rien. »

Lui qui grelottait seul au parc, puis avait survécu à une maladie mortelle, est à présent un jeune chat en pleine forme et bientôt prêt à rejoindre sa maison pour toujours.

