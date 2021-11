En croisant un chaton errant à une intersection, une cycliste change le cours de son destin

En rentrant chez elle à vélo, une femme ne s'attendait pas à découvrir une petite boule de poils malingre sur le bord de la route. Sensible à la détresse de ce chaton, elle l'a pris sous son aile.

Après avoir terminé sa journée de travail, Matea a grimpé sur son vélo et a pédalé jusqu'à son domicile. Mais sur le trajet du retour, elle a fait une rencontre inattendue.

© Matea @sara_the_ginger_cat

La cycliste a découvert un chaton errant seul près d'une intersection très fréquentée, rapporte Lovemeow. Elle est alors descendue de sa bicyclette et s'est approchée de l'animal. Ce dernier a couru jusqu'à elle, comme s'il espérait obtenir de l'aide. Et c'est justement ce que le destin lui avait envoyé !

© Matea @sara_the_ginger_cat

En route vers une nouvelle vie

Matea a installé la créature chétive dans son sac à dos, puis la transportée jusqu'à son domicile. Le tigré, qui avait la peau sur les os, s'est endormi tout au long du voyage le menant vers sa nouvelle vie.

Son ange gardien l'a emmené chez le vétérinaire. Le praticien a indiqué que son protégé était petit pour son âge et terriblement maigre.

© Matea @sara_the_ginger_cat

« Il avait de grandes oreilles mignonnes qui m'ont immédiatement rappelé Gizmo dans le film Gremlins. C'est ainsi que je l'ai nommé », a expliqué Matea. Le hasard fait parfois bien les choses... « Je suis sortie du travail plus tard que d'habitude ce jour-là. Si j'étais partie à l'heure, je ne l'aurais peut-être pas trouvé », a-t-elle ajouté.

Gizmo s'est rapidement détendu et s'est senti comme chez lui. Il a mangé à sa guise et s'est parfaitement reposé. Après avoir reçu de nombreux soins, la santé du chaton s'est améliorée. Il est devenu plus énergique et a rencontré sa nouvelle sœur, Sara, une chatte âgée de 10 ans.

© Matea @sara_the_ginger_cat

Une nouvelle famille aimante pour toujours

Au cours des semaines suivant son sauvetage, Gizmo a réalisé de grands progrès. Il a repris des forces et du poids. Le jeune félin adore sa famille adoptive, qu'il ne manque jamais de faire sourire.

© Matea @sara_the_ginger_cat

« Il me salue tous les matins quand je me lève, et chaque après-midi quand je rentre du travail », a indiqué Matea. « Il roule sur le dos pour que je puisse caresser son ventre, c'est la chose la plus mignonne. »

© Matea @sara_the_ginger_cat

Gizmo a parcouru un long chemin depuis le jour où il a été sauvé de la rue. Il n'est plus ce petit animal famélique de naguère, et s'est transformé en un beau et jeune chat.

A lire aussi : Une famille croit recueillir un chaton errant. Mais ce qu'elle découvre la laisse béat !

© Matea @sara_the_ginger_cat

« Gizmo apporte tellement de joie dans ma vie », a affirmé sa mère adoptive. « Je suis heureuse de pouvoir l'aimer en retour. »